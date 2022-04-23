Serdar Aziz varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'de Serdar Aziz farkı. Sezon başında Vitor Pereira yönetiminde oynanan 3'lü savunma düzeninde Marcel Tisserand, Kim-Min Jae ve Attila Szalai'nin arkasında alternatif stoper olarak düşünülen deneyimli savunmca, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasıyla ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
Fenerbahçe'nin son dönemde yakaladığı çıkışta stoper ikilisinde Kim-Min Jae ile yakaladığı uyumla büyük pay sahibi olan Serdar Aziz, sezon boyu forma giydiği maçlarda takımının elde ettiği başarılı sonuçlarla ise büyük bir fark yarattı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 22 maça çıkan Serdar Aziz'in görev yaptığı karşılaşmalarda Sarı-Lacivertliler 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken sahadan sahada 1 kez mağlubiyetle ayrıldı.
Serdar Aziz'in görev yaptığı maçlarda sadece deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin kalan 21 maçta ise sırtı yere gelmedi. Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun forma giydiği 22 maçta 2,31 puan ortalaması yakalayarak çok büyük bir başarıya imza attı.
İsmail Kartal'ın takımdaki bankolarından olan Serdar Aziz'in öte yandan sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için Fenerbahçe yönetimi büyük bir mesai harcıyor. Serdar ile hem sözleşme süresi hem de ücret konusunda küçük pürüzleri gidermeye çalışan Sarı-Lacivertli yönetim bir an önce deneyimli futbolcuyla nikah tazelemek istiyor.