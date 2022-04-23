Serdar Aziz varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe hem önümüzdeki sezon 7+4 şeklinde güncellenecek olan yabancı kuralı sebebiyle hem de Serdar Aziz'in performansı sebebiyle 31 yaşındaki stoperi takımda tutmak için yoğun çaba harcıyor.

2018 yılının devre arasında Galatasaray'dan alacaklarına karşılık ayrılan ve bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atan Serdar, Sarı-Lacivertli forma ile 2.5 sezonda yaptıkları ile taraftarın da gönlünü kazanmayı başarmıştı.