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    • Spor
    • 23.04.2022 15:35
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    • 23.04.2022 15:35
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    Arsenal'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen Elneny açıklaması!

    Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mohamed Elneny'yi Fenerbahçe ve Galatasaray bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmak isterken, İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta'nın Mısırlı orta saha oyuncusu ile ilgili yaptığı açıklamalar Süper Lig'in iki dev kulübü için şok etkisi yarattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yıkan haber

    Son dönemde birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi Arsenal'den Mohamed Elneny için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor... Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı orta saha oyuncusu için şimdiden nabız yoklamaya başlarken, İngiliz ekibinden gelen son haberler keyifleri kaçırdı.

    Bu sezon Arsenal'de yeteri kadar şans bulamayan ve sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Elneny, uzun bir aranın ardından takımının 20 Nisan Çarşamba günü Chelsea'yi deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçta ilk 11'de forma giymiş ve iyi bir performans ortaya koymuştu.

    Elneny ile ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ise Mısırlı yıldız için, "Benim için takımdaki en en önemli oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

    29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusuna övgüler yağdıran Arteta, Elneny'nin takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise "Sezon sonunda başka bir görüşme yapacağımız konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Bu başka bir konu ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    "Elneny ile çalıştığım için çok mutluyum" diyen Arteta'nın bu sözleri deneyimli orta saha oyuncusu ile sezon sonu Arsenal'in yeniden masaya oturabileceği yönünde algılanırken, bu gelişme Mısırlı yıldızın transferi için devrede olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir panik havasına yol açtı.

        Daha önce Süper Lig7de 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve performansıyla Türk futbolseverlerde iyi bir iz bırakan Elneny, ardından bonservisinin bulunduğu Arsenal'e dönmüştü.

        Mohamed Elneny, geçen sezon Arsenal formasıyla toplam 41 maça çıkarken, bu sezon ise 13 maçta kaldı. Deneyimli oyuncunun ise bonservisini eline aldıktan sonra daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

        Hafta içinde Arsenal'in Chelsea ile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Elneny bugün de Manchester United karşısında ilk 11'de şans buldu.
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