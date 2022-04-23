Arsenal'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen Elneny açıklaması!

Elneny ile ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ise Mısırlı yıldız için, "Benim için takımdaki en en önemli oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusuna övgüler yağdıran Arteta, Elneny'nin takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise "Sezon sonunda başka bir görüşme yapacağımız konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Bu başka bir konu ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Elneny ile çalıştığım için çok mutluyum" diyen Arteta'nın bu sözleri deneyimli orta saha oyuncusu ile sezon sonu Arsenal'in yeniden masaya oturabileceği yönünde algılanırken, bu gelişme Mısırlı yıldızın transferi için devrede olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir panik havasına yol açtı.