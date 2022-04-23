Arsenal'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen Elneny açıklaması!

Son dönemde birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi Arsenal'den Mohamed Elneny için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor... Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı orta saha oyuncusu için şimdiden nabız yoklamaya başlarken, İngiliz ekibinden gelen son haberler keyifleri kaçırdı.
Bu sezon Arsenal'de yeteri kadar şans bulamayan ve sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Elneny, uzun bir aranın ardından takımının 20 Nisan Çarşamba günü Chelsea'yi deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçta ilk 11'de forma giymiş ve iyi bir performans ortaya koymuştu.
Elneny ile ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ise Mısırlı yıldız için, "Benim için takımdaki en en önemli oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusuna övgüler yağdıran Arteta, Elneny'nin takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise "Sezon sonunda başka bir görüşme yapacağımız konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Bu başka bir konu ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Elneny ile çalıştığım için çok mutluyum" diyen Arteta'nın bu sözleri deneyimli orta saha oyuncusu ile sezon sonu Arsenal'in yeniden masaya oturabileceği yönünde algılanırken, bu gelişme Mısırlı yıldızın transferi için devrede olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir panik havasına yol açtı.