Galatasaray'dan transfer zirvesi! Altay maçı öncesi İzmir kulübüyle Kazımcan Karataş için masaya oturucak





JUVENTUS Dİ MARİA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Juventus, Paulo Dybala'nın yerine PSG'de forma giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldı. İtalyan basını, Juventus'un PSG ile sözleşmesi sezon bitecek olan Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak kadroya katacağını yazdı.



BEŞİKTAŞ HASİC'İ YİNE KİRALAYACAK

Beşiktaş yönetimi yabancı kuralından dolayı Ajdin Hasic'i bir kez daha kiralık olarak takımdan gönderecek. 20 yaşındaki Hasic'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



TÜM GÖZLER İTALYA'DA

Formula 1'de sezonun 4. ayağı İtalya'nın ev sahipliğinde Emilia-Romagna GP'sinde yapılacak. Sprint turları bugün 17.30'da, yarış ise yarın 16.00'da başlayacak. Şu ana kadar Ferrari'den Leclerc iki, RedBull'dan Verstappen ise1 kez podyuma çıktı.



SÜPER LİG'DE ZORLU MAÇLAR

Süper Lig'de 33.hafta maçında Gaziantep FK bugün saat 16.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Aynı saatte başlayacak diğer maçta Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlayacak.



RUS YÜZÜCÜYE 9 AY MEN CEZASI

Olimpiyat Şampiyonu Rus yüzücü Evgeny Rylov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini destekleyen bir mitinge katılması nedeniyle (FINA) tarafından 9 ay tüm organizasyonlardan men edildi.



GALATASARAY'DAN ÖZEL JEST

Galatasaray Nef'in 24 Nisan Pazar günü sahasında TOFAŞ ile oynayacağı maçın hava atışını özel çocuklar yapacak. Özel çocuklar, maçın hava atışını yaparak farkındalık mesajı verecek.