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    Galatasaray'dan transfer zirvesi! Altay maçı öncesi İzmir kulübüyle Kazımcan Karataş için masaya oturucak

    G.Saraylı yöneticilerin Altay maçı öncesi İzmir kulübüyle Kazımcan Karataş’ın transferi için masaya oturacağı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    İzmir’de transfer zirvesi

    Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi. Yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi. Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Altay kulübünün Kazımcan'ın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.



    İSMAEL'DEN TOPAL'A VETO
    Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan deneyimli futbolcu Mehmet Topal, beklentilerin çok altında kaldı. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli dönemlerinde şans bulamayan deneyimli futbolcu, Valerien İsmael tarafından düşünülmüyor. Son 5 haftadır kadroya dahi alınmayan 36 yaşındaki futbolcu, en son 25. haftada oynanan Adana Demirspor maçında 24 dakika sahada kaldı.



    ÖNCE KONDİSYON SONRA TAKTİK!
    Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Valerien İsmael yönetiminde devam etti. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.



        OZAN TUFAN İÇİN BULUŞUYORLAR
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kısa süre içinde yıldız oyuncunun transferi için görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde oldukça ısrarcı... Milli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde 3 yıllık sözleşme konusunda taraflar el sıkışmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirecek. Çebi Koç ile yapacağı görüşmede makul bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi amaçlıyor. Sezonun ilk yarısını Premier lig ekibi Watford'ta kiralık geçiren Ozan Tufan, İngiliz ekibiyle de Fenerbahçe formasıyla da 9'ar maça çıktı. 18 maçta gol ve asist katkısı yapamamıştı. Fenerbahçe Ozan Tufan ile birlikte Mesut Özil'i de kadro dışı bırakmıştı. Ozan Tufan, sezon başında Watford'a kiralanmıştı. Orada istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli oyuncu sonrasında Kadıköy'e geri dönmek zorunda kaldı.



        GRİZZLİERS SERİDE DURUMU 2-1'E GETİRDİ
        NBA play-off turu üçüncü maçında Memphis Grizzliers, 26 sayı geriye düştüğü maçta Minnesota Timberwolwes'i deplasmanda 104-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Grizzliers'ta Bane 26 sayı ile geri dönüşün fitilini ateşledi. Ja Morant'te 16 sayı 10 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.



        JUVENTUS Dİ MARİA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR
        Juventus, Paulo Dybala'nın yerine PSG'de forma giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldı. İtalyan basını, Juventus'un PSG ile sözleşmesi sezon bitecek olan Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak kadroya katacağını yazdı.

        BEŞİKTAŞ HASİC'İ YİNE KİRALAYACAK
        Beşiktaş yönetimi yabancı kuralından dolayı Ajdin Hasic'i bir kez daha kiralık olarak takımdan gönderecek. 20 yaşındaki Hasic'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        TÜM GÖZLER İTALYA'DA
        Formula 1'de sezonun 4. ayağı İtalya'nın ev sahipliğinde Emilia-Romagna GP'sinde yapılacak. Sprint turları bugün 17.30'da, yarış ise yarın 16.00'da başlayacak. Şu ana kadar Ferrari'den Leclerc iki, RedBull'dan Verstappen ise1 kez podyuma çıktı.

        SÜPER LİG'DE ZORLU MAÇLAR
        Süper Lig'de 33.hafta maçında Gaziantep FK bugün saat 16.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Aynı saatte başlayacak diğer maçta Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

        RUS YÜZÜCÜYE 9 AY MEN CEZASI
        Olimpiyat Şampiyonu Rus yüzücü Evgeny Rylov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini destekleyen bir mitinge katılması nedeniyle (FINA) tarafından 9 ay tüm organizasyonlardan men edildi.

        GALATASARAY'DAN ÖZEL JEST
        Galatasaray Nef'in 24 Nisan Pazar günü sahasında TOFAŞ ile oynayacağı maçın hava atışını özel çocuklar yapacak. Özel çocuklar, maçın hava atışını yaparak farkındalık mesajı verecek.
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        Haberler Spor Galatasaray'dan transfer zirvesi! Altay maçı öncesi İzmir kulübüyle Kazımcan Karataş için masaya oturucak
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