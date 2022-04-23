Galatasaray'dan transfer zirvesi! Altay maçı öncesi İzmir kulübüyle Kazımcan Karataş için masaya oturucak

Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi. Yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi. Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Altay kulübünün Kazımcan'ın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.
İSMAEL'DEN TOPAL'A VETO
Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan deneyimli futbolcu Mehmet Topal, beklentilerin çok altında kaldı. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli dönemlerinde şans bulamayan deneyimli futbolcu, Valerien İsmael tarafından düşünülmüyor. Son 5 haftadır kadroya dahi alınmayan 36 yaşındaki futbolcu, en son 25. haftada oynanan Adana Demirspor maçında 24 dakika sahada kaldı.
ÖNCE KONDİSYON SONRA TAKTİK!
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Valerien İsmael yönetiminde devam etti. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.