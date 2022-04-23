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    • Spor
    • 23.04.2022 13:45
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    • 23.04.2022 13:45
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    Fenerbahçe'de bonservisi alınan Diego Rossi aşka geldi

    Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Diego Rossi son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin 1 hafta önce bonservisini aldığını açıkladığı Uruguaylı yıldız Rize deplasmanında da takımının en büyük kozu olmayı başardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bonservisi alındı aşka geldi!

    Fenerbahçe'nin 1 hafta önce bonservisini aldığını açıkladığı Diego Rossi son dönemdeki performansıyla teknik heyetin de büyük beğenisini kazandı.

    Sarı-Lacivertliler'in resmi açıklamasının ardından Göztepe maçına çıkan Rossi, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı. 1 hafta sonra ise Rize deplasmanında fileleri havalandırdı.

    Kanarya'nın yıldızı 31. haftada oynanan Kayserispor maçında da gol atmayı başardı. 29. Haftadaki Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist üreten Rossi, 27. haftadaki Kasımpaşa'ya karşı da 1 asistle mücadele etti.

        Rossi son 8 haftada 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yıldızı Süper Lig'de 27 maçta 5 gol ve 8 asist ürterek 13 gole katkıda bulundu.

        Fenerbahçe 1 hafta önce yaptığı açıklamada Rossi'nin bonservisini Los Angeles'tan 5.5 milyon Euro karşılığında aldığını açıklamıştı.

        Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Avrupa kulüpleri ve MLS takımlarının takibinde. İspanya Ligi ekibi Celta Vigo sezon sonunda yıldız oyuncuyu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

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