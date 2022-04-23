Fenerbahçe'de bonservisi alınan Diego Rossi aşka geldi

Fenerbahçe'nin 1 hafta önce bonservisini aldığını açıkladığı Diego Rossi son dönemdeki performansıyla teknik heyetin de büyük beğenisini kazandı.
Sarı-Lacivertliler'in resmi açıklamasının ardından Göztepe maçına çıkan Rossi, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı. 1 hafta sonra ise Rize deplasmanında fileleri havalandırdı.
Kanarya'nın yıldızı 31. haftada oynanan Kayserispor maçında da gol atmayı başardı. 29. Haftadaki Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist üreten Rossi, 27. haftadaki Kasımpaşa'ya karşı da 1 asistle mücadele etti.