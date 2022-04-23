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    • Spor
    • 23.04.2022 15:21
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    • 23.04.2022 15:36
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    3 haftadır kazanamayan Trabzonspor’da gözler suskun yıldızlar Bakasetas ve Visca'da

    Lider Trabzonspor bugün deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor’da gözler suskun yıldızlar Bakasetas ve Visca olacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Gözler suskun yıldızlarda!

    Lider Trabzonspor bugün deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe'nin önünde 8 puanla zirvede yer alan Fırtına'nın tek hedefi ise 3 puan.

    Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor'da gözler suskun yıldızlarda olacak. Bordo-Mavili forma altında sezonun genelinde başarılı maçlar çıkaran Bakasetas ve Visca'nın formsuzluğu hücum gücünü olumsuz etkilemiş durumda.

    Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı öncesi iki oyuncuyla özel olarak görüştüğü ve iki yıldızdan da sorumluluk almalarını istediği öğrenildi.

    Yunan yıldız Bakasetas, son 25 haftada sadace 1 gol ve 1 asiste imza attı. Sezonun ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asist üreten yıldız oyuncunun Adana Demirspor deplasmanında göstereceği reaksiyon merak ediliyor.

        Karadeniz Fırtınası'nın bir başka yıldızsı Edin Visca ise ligde son 3 haftadır skora katkı yapamıyor. Fırtına'ya transfer olduğu ilk 10 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan Boşnak yıldız Trabzonspor'a altın değerinde puanlar kazandırmıştı.

        Trabzonspor'un suskunlarından biri de bu akşam sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Anthony Nwakaeme. Nijeryalı kanat oyuncusu ligde son 4 haftada ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
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