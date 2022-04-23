3 haftadır kazanamayan Trabzonspor’da gözler suskun yıldızlar Bakasetas ve Visca'da

Lider Trabzonspor bugün deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe'nin önünde 8 puanla zirvede yer alan Fırtına'nın tek hedefi ise 3 puan.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı öncesi iki oyuncuyla özel olarak görüştüğü ve iki yıldızdan da sorumluluk almalarını istediği öğrenildi.
Yunan yıldız Bakasetas, son 25 haftada sadace 1 gol ve 1 asiste imza attı. Sezonun ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asist üreten yıldız oyuncunun Adana Demirspor deplasmanında göstereceği reaksiyon merak ediliyor.