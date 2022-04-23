3 haftadır kazanamayan Trabzonspor’da gözler suskun yıldızlar Bakasetas ve Visca'da

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı öncesi iki oyuncuyla özel olarak görüştüğü ve iki yıldızdan da sorumluluk almalarını istediği öğrenildi.

Yunan yıldız Bakasetas, son 25 haftada sadace 1 gol ve 1 asiste imza attı. Sezonun ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asist üreten yıldız oyuncunun Adana Demirspor deplasmanında göstereceği reaksiyon merak ediliyor.