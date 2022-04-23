Fenerbahçe Avrupa’nın 5 büyük ligindeki liderleri performansıyla geride bıraktı! Son 10 maçtan 9 galibiyet

Sarı Kanarya, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçtan 9 galibiyet çıkartırken Avrupa'nın önemli takımlarından daha çok galibiyet serisi yakaladı.
İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet çıkarttı. İngiltere Ligi lideri Manchester City ise son 10 maçta 6 kez kazandı.
İtalya Ligi'nde zirvede yer alan Milan da Manchester City gibi son 10 maçta 6 galibiyet elde etti. Almanya Ligi'nde üst üste şampiyonluklara imza atan Bayern Münih ise 10 maçta 7 galibiyet çıkarttı.
Fransa Ligi lideri, yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain ise 10 maçta 7 kez kazandı. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalayarak taraftarını mutlu etmeyi başardı.