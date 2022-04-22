UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza! Barcelona maçında yaşananlar pahalıya patladı

'OYNAMAM' DİYEREK HAKEMİ TEHDİT ETTİ!

Jordi Alba, bu olay üzerine maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato'ya giderek 'Sahaya bir madde daha atılırsa oynamam! Sahadan çıkarım' ifadelerini kullandı. Orsato ise Alba'yı dinledikten sonra tepki vermedi ve oyunun bir an önce başlamasını istedi.

3 dakikayı aşan gerilim üzerine Barcelona taç atışını sonunda kullandı ve Alba da oynamaya devam etti. Tercübeli sol bek, yaşananların ardından sarı kartla cezalandırıldı.