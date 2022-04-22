Özel Haber I Aslan Fener'e fark attı Beşiktaş'ı ikiye katladı! Sosyal medya etkileşimi...

Deportes&Finanzas isimli araştırma şirketinin verilerine göre Galatasaray bu yılın ilk çeyreğinde sosyal medya üzerinde tam 156 milyon etkileşim aldı. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'dan tam 41 milyon az etkileşim aldı. 115 milyon etkileşimi olan Fenerbahçe'yi 76,5 milyon etkileşim ile Beşiktaş takip etti.





Galatasaray böylece Fenerbahçe'ye çok büyük bir fark atarken, Beşiktaş'ı da ikiye katlamış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki büyük başarısı ve dünya devi Barcelona ile oynadığı maçlar zirvede yer almasına büyük katkı sağladı.



2022 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok etkileşim alan spor kulübü ise Manchester United oldu. İngiliz devi 436 milyon etkileşim ile zirveyi kimseye kaptırmadı. PSG 430 milyon etkileşim ile ikinci, Barcelona 424 milyon etkileşim ile üçüncü, Real Madrid 322 milyon etkileşim ile dördüncü, Vasco de Gama ile 298 milyon etkileşim ile beşinci sırada yer aldı.