Domenec Torrent taraftarı yine çıldırtacak! Altay - Galatasaray maçı öncesi şok karar





İspanyol hoca Galatasaray'ın ligde hedefi kalmaması ve Malatya'nın küme düşmesine rağmen U19 takımından hiçbir isme şans vermediği için adeta yerden yere vurulmuştu. Torrent maç sonunda yaptığı açıklamada kalan tüm karşılaşmaları kazanmak istediğini ve buna yönelik kadro kurduğunu söylemişti.