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    • 22.04.2022 15:44
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    Domenec Torrent taraftarı yine çıldırtacak! Altay - Galatasaray maçı öncesi şok karar

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u yenmesine rağmen kadro tercihleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Domenec Torrent'in, Altay maçında da genç futbolculara şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent taraftarı yine çıldırtacak! Şok karar

    Galatasaray pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom son olarak evinde Yeni Malatya'yı 2-0 yenmesine rağmen teknik direktör Domenec Torrent eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



    İspanyol hoca Galatasaray'ın ligde hedefi kalmaması ve Malatya'nın küme düşmesine rağmen U19 takımından hiçbir isme şans vermediği için adeta yerden yere vurulmuştu. Torrent maç sonunda yaptığı açıklamada kalan tüm karşılaşmaları kazanmak istediğini ve buna yönelik kadro kurduğunu söylemişti.



    Alınan bilgilere göre Torrent, Altay deplasmanında da taraftarları çıldırtacak. Çünkü tecrübeli hoca İzmir'e U19 takımından kimseyi götürmeyi düşünmüyor.
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        Haberler Spor Domenec Torrent taraftarı yine çıldırtacak! Altay - Galatasaray maçı öncesi şok karar
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