Orta sahasını güçlerdirmek isteyen Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi! Marcel Sabitzer bombası

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye son derece önemli bir teklif geldi. Sarı-Lacivertli yönetimin yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rogon menajerlik şirketi Bayern Münih'in Avusturyalı merkez orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i Fenerbahçe'ye önerdi. Sabitzer'i Arsenal ile Atletico Madrid'in de istediği bir ortamda Fenerbahçe'ye önerilmesi bu iki kulübün Bayern'in istediği parayı vermeye yanaşmaması olarak değerlendirildi. Bayern Münih'in Leipzing'den 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcel Sabitzer'i yine aynı fiyata satmayı planladığı ifade edildi. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 15 milyon Euro'dan daha yukarıda olduğu da gelen haberler arasında. Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Marcel Sabitzer için zorunlu satın alma opsiyonunun yer aldığı 1 yıllık kiralama modelinin de masada olabileceği ifade ediliyor. 28 yaşında ve 1.77 boyunda olan Marcel Sabitzer, 60 kez giydiği Avusturya Milli Takım formasıyla 11 gol atmayı başardı.