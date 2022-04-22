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    Kasımpaşa sol bek Eren Elmalı için Fenerbahçe'den 6 milyon Euro istedi

    Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa’nın kapısını çaldı. Ancak Lacivert- Beyazlılar 6 milyon Euro bonservis talep edince iki taraf arasındaki görüşmeler bir anda tıkandı...

    Yok artık

    Fenerbahçe'nin transfer döneminde öncelikli hedeflerinden birisi olan sol bek mevkisi için listesinin başında yer alan isim Eren Elmalı'ydı. 21 yaşındaki başarılı oyuncu için Fenerbahçeli yetkililerin ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi. Ancak Sarı- Lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'dan aldığı cevap karşısında adeta şoke oldular. Kasımpaşa yönetimi, Eren Elmalı için 6 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe, böyle bir taleple karşılaşınca transfer görüşmeleri bir anda tıkandı. Fenerbahçe'nin bu transfer için 2 ile 2.5 milyon Euro civarında bir para ayırdığı da ifade ediliyordu. Görüşmelerin yeniden start alması için artık Kasımpaşa'nın fiyatı makul bir seviyeye çekmesi gerekiyor. Eren Elmalı sol bek dışında sağ bek ve orta sahanın soluna görev yapabiliyor. Bu arada Fenerbahçe'nin yine Kasımpaşa'da forma giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile de ilgilendiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ı takımdan ayrılması beklenen Berke Özer'in yerine transfer etmeyi planlıyor.

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    Haberler Spor Kasımpaşa sol bek Eren Elmalı için Fenerbahçe'den 6 milyon Euro istedi
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