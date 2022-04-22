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    • 22.04.2022 16:06
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    • 22.04.2022 16:16
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    Fenerbahçe'de savunma S.O.S veriyor! Beşiktaş derbisi öncesi gözler bu isimlerde

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Fenerbahçe'de haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi savunma S.O.S veriyor. Sarı-lacivertli ekipte Kim Min Jae, Serdar Aziz, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel ve Luiz Gustavo kart sınırında olması sıkıntı yarattı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’de derbi öncesi savunma S.O.S veriyor

    Teknik Direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde büyük bir tehlike yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de bazı oyuncular Gaziantep ve Beşiktaş maçları öncesinde alarm veriyor.

    Sarı Kanarya'da Rize maçı öncesi Kim Min Jae, Serdar Aziz, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel ve Luiz Gustavo kart sınırında...

    Fenerbahçe savunmasının önemli isimleri Kim Min Jae, Serdar Aziz ve sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel'in sınırda olması kritik maç öncesi İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

        Bilindiği gibi Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Attila Szalai de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Rizespor deplasmanında Kim, Serdar ve Osayi kart görmesi durumunda Gaziantep'e karşı ideal savunma bir anlamda dağılmış olacak.

        Eğer Rize deplasmanında kart görmezler de Gaziantep maçında kart görürlerse Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekler. Fenerbahçe kritik Rizespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isterken oyuncu anlamında da fire vermek istemiyor.

        Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde son 9 lig maçında 8 galibiyete imza attı... Sarı-Lacivertliler, Karadeniz'de 3 puana uzanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyorlar.


        *Fenerbahçe'nin istatistikleri için fotoğrafa tıklayın

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