Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.04.2022 19:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 19:36
    ABONE OL

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe canlı takip... Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE | CANLI
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    11'LER
    ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.

    FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

    Ligde 33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

    Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

    Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.

    Fenerbahçe galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor

    Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

    Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
        Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

        Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

        6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Spor Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE
            SON DAKİKA