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    Fenerbahçe'de ayrılığı an meselesi olan Ozan Tufan Beşiktaş ile temas halinde

    Fenerbahçe’den gönderilmesi an meselesi olan yıldız oyuncunun menajeri Beşiktaş ile temas halinde... Siyah-Beyazlılar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ozan Tufan kartal yolunda!

    Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ozan Tufan için girişimler sürüyor... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlılar'da oynaması için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında... Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor. Sarı-Lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve F.Bahçe'ye döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü. Sezon başında Watford'a 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.



    FENER'İN İLGİLENDİĞİ LARİN'E LAZIO DA KANCA ATTI
    Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Cyle Larin'i gündemine almıştı. Ancak Sarı-Lacivertli kulübe İtalyan'dan kötü bir haber geldi! İtalyan basını "Gelecek sezon birçok kaliteli oyuncusunu satacak olan Lazio, Kanadalı Cyle Larin'i kadrosuna katabilir" ifadesini kullandı. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Larin ile ilgili tüm gelişmeleri yakındanh takip etmeye devam ediyor.



    MATİAS VECİNO LAZİO YOLUNDA
    Galatasaray'ın gündemine gelen Inter'in yıldız oyuncusu Matias Vecino elden kaçmak üzere... Uruguaylı yıldız oyuncunun bir başka Serie A takımı Lazio ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.



        CÜNEYT ÇAKIR GERİ DÖNDÜ!
        MHK, 34. haftanın hakemlerini açıkladı. Bir süre önce hakemlik lisansı askıya alınan ve Tahkim'e yaptığı itiraz sonrası görevine iade edilen Cüneyt Çakır da maç yönetecek hakemler arasında yer aldı. Çakır, 24 Nisan Pazar günü Antalyspor ile Kayserispor arasında oynanacak maça atandı. Çakır ile birlikte lisansı askıya alınan ve geri dönen diğer hakemler ise 34. hafta maçları için görevlendirilmediler.



        ISMAEL'İN ABDÜLKERİM ISRARI
        Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fransız hocanın Süper Lig'den bir ismi ısrarla takımda görmek isteği öğrenildi. Alınan bilgilere göre bu isim Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı...



        FIRTINA TRİBÜNDE DE ZİRVEDE!
        Sezon başından itibaren ortalama 30 bin seyirciye oynayan Trabzonspor'un şu ana kadarki maçlarını 500 bin civarında taraftar seyretti. Trabzonspor'un bu seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp ise 23 bin ile Fenerbahçe ve 21 bin kişi ile Galatasaray oldu. Trabzonspor tribünlerin tam kapasite olarak açılmasından sonra ise ortalama 36 bin seyirciye oynadı. Taraftarının desteğini her maçta yanında hisseden ve 12. adamıyla şampiyonluğa koşan Bordo-Mavililer yeni stadyumuna geçtiği andan itibaren ki en yüksek seyirci rekorlarına da bu sezon ulaştı. Şu ana kadar en yüksek rekor 40 bin 500 taraftar ile bu sezon oynanan Fenerbahçe maçında kırılırken, kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa sunulan biletler ise 2 ila 3 saat arasında tamamen tükeniyor. Bu arada Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.



            CORNELİUS İKİZİYLE BULUŞTU!
            Cornelıus'a benzerliğiyle bilinen Meine Kiewiet, Danimarkalı yıldızla tanışma fırsatı yakaladı. O anlar izleyenleri gülümsetti. Trabzonspor ikili ile ilgili paylaştığı videoda, "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.



            LOS ANGELES FC MESUT İÇİN GELİYOR
            Alman basınından Bild, Mesut Özil'in yeni durağını duyurdu. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyecek. Bu sezon 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği ve yakın zamanda resmi görüşmelerin yapılacağı yazıldı. Mesut'u Katar takımları da istiyordu. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



            EFES KAYBETTİ SERİ DENGELENDİ
            THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 73-66 yenildi. Bu sonuçla seride ikinci maçlar neticesinde durum 1-1'e geldi. İki takım arasında serinin üçüncü ve dördüncü maçları Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Anadolu Efes, sahasındaki iki maçı kazanması halinde 3 galibiyete ulaşarak Final Four'a kalan taraf olacak. Armani Milan karşısında maç boyu başa baş bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, devreyi 33-33 eşitlikle bitirirken son anlarda ise rakibinin basketlerine karşı koyamayınca sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes adına 19 sayıyla oynayan Larkin takımının yenilgisine engel olamadı.



                ADANASPOR SAMSUN'U EVİNDE TEK GOLLE GEÇTİ
                Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi. Adanaspor'a Samsunspor karşısında galibiyeti getiren tek golü 46. dakikada Bruns kaydetti. Dün oynanan diğer maçta ise Boluspor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı.



                EMBİİD SİXERS'I GALİBİYETE TAŞIDI
                NBA'de play-off ilk turu üçüncü maçında Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı Embiid'in son saniye üçlüğü ile 104-101 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi.



                BALOTELLİ'YE İKİ MAÇ CEZA
                PFDK, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Mario Balotelli'ye 2 maç ceza verdi. Balotteli, Trabzonspor ve Giresunspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

                3 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
                Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik Ten Haag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ten Haag'ın yeni sezondan itibaren takımın başına geçeği açıklandı.

                HUGO-AHMETCAN İLE YOLA DEVAM!
                Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yeni stoper tandemini oluşturdu. Stefano Denswil'i sol beke kaydıran Abdullah Avcı, stoperde ise kalan haftalarda Vitor Hugo- Ahmetcan ikilisini birlikte görevlendirecek.

                FENERBAHÇE RİZE DEPLASMANINDA
                Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Attila Szalai ve Pelkas'ın sakatlığı bulunuyor. Çaykur Rize'de ise Fernandes cezalı, Yusuf Sarı sakat.

                FERRARİ SAİNZ İLE SÖZLEŞME UZATTI
                Formula 1 takımlarından Scuderia Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz'in kontratını 2024 yılına kadar uzattı. İmza töreninin ardından konuşan İspanyol pilot, "Bu takımı temsil etmek benzersiz bir duygu" ifadelerini kullandı.

                28 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE BİZ VARIZ
                Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görüldü. Törende konuşan Başkan Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı F.Bahçe'dir. Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesi, kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete kendini adamış olmasıdır" dedi.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'de ayrılığı an meselesi olan Ozan Tufan Beşiktaş ile temas halinde
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