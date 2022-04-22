Fenerbahçe'de ayrılığı an meselesi olan Ozan Tufan Beşiktaş ile temas halinde





FIRTINA TRİBÜNDE DE ZİRVEDE!

Sezon başından itibaren ortalama 30 bin seyirciye oynayan Trabzonspor'un şu ana kadarki maçlarını 500 bin civarında taraftar seyretti. Trabzonspor'un bu seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp ise 23 bin ile Fenerbahçe ve 21 bin kişi ile Galatasaray oldu. Trabzonspor tribünlerin tam kapasite olarak açılmasından sonra ise ortalama 36 bin seyirciye oynadı. Taraftarının desteğini her maçta yanında hisseden ve 12. adamıyla şampiyonluğa koşan Bordo-Mavililer yeni stadyumuna geçtiği andan itibaren ki en yüksek seyirci rekorlarına da bu sezon ulaştı. Şu ana kadar en yüksek rekor 40 bin 500 taraftar ile bu sezon oynanan Fenerbahçe maçında kırılırken, kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa sunulan biletler ise 2 ila 3 saat arasında tamamen tükeniyor. Bu arada Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.