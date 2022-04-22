Fenerbahçe'de ayrılığı an meselesi olan Ozan Tufan Beşiktaş ile temas halinde

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ozan Tufan için girişimler sürüyor... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlılar'da oynaması için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında... Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor. Sarı-Lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve F.Bahçe'ye döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü. Sezon başında Watford'a 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.
FENER'İN İLGİLENDİĞİ LARİN'E LAZIO DA KANCA ATTI
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Cyle Larin'i gündemine almıştı. Ancak Sarı-Lacivertli kulübe İtalyan'dan kötü bir haber geldi! İtalyan basını "Gelecek sezon birçok kaliteli oyuncusunu satacak olan Lazio, Kanadalı Cyle Larin'i kadrosuna katabilir" ifadesini kullandı. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Larin ile ilgili tüm gelişmeleri yakındanh takip etmeye devam ediyor.
MATİAS VECİNO LAZİO YOLUNDA
Galatasaray'ın gündemine gelen Inter'in yıldız oyuncusu Matias Vecino elden kaçmak üzere... Uruguaylı yıldız oyuncunun bir başka Serie A takımı Lazio ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.