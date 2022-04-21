Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği saldırılar sebebiyle Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılamayacak. Karar, Wimbledon'ın resmi haklarına sahip olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) tarafından dün resmi olarak açıklandı.
AELTC'den yapılan açıklamada; "Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli düzenlediği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek." ifadeleri yer aldı.
ATP VE WTA'DEN KARARA TEPKİ
Wimbledon'ın bu kararı tenis dünyasında krizin fitilini ateşlemeye yetti. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenisçi Birliği (WTA), Wimbledon'ın aldığı kararın 'haksız' olduğunu savunan açıklamalar yaptı.