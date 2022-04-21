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    • Spor
    • 21.04.2022 13:33
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    • 21.04.2022 13:38
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    Teniste kriz war! Wimbledon'ın Rusya ve Belarus kararı tepki çekti! Novak Djokovic sert çıkıştı

    Rus ve Belaruslu tenisçilerin bu sene Wimbledon'a kabul edilmeyeceklerinin açıklanması, tenis camiasında krize sebebiyet verdi. Art arda açıklamalar yapıldı. Rus ve Belaruslu sporcular sessizliklerini korurken konuyla ilgili ilk yüksek ses Novak Djokovic'ten çıktı. Djokovic "Bu sporcuların hatası değil. Ne zaman sporla politika birbirine karışsa, sonucu iyi olmuyor." dedi.

    Teniste kriz war!

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği saldırılar sebebiyle Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılamayacak. Karar, Wimbledon'ın resmi haklarına sahip olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) tarafından dün resmi olarak açıklandı.

    AELTC'den yapılan açıklamada; "Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli düzenlediği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek." ifadeleri yer aldı.

    ATP VE WTA'DEN KARARA TEPKİ

    Wimbledon'ın bu kararı tenis dünyasında krizin fitilini ateşlemeye yetti. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenisçi Birliği (WTA), Wimbledon'ın aldığı kararın 'haksız' olduğunu savunan açıklamalar yaptı.

        Her iki kurumun açıklamasında da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının şiddetle kınandığı ancak sporcuların bundan sorumlu tutulamayacaklarının altı çizildi.

        TENİSÇİLERDEN İLK SES NOVAK DJOKOVIC'TEN

        Wimbledon'ın aldığı bu karar sonrasında tenis dünyasının yönetim katı sesini yükseltse de sporculardan pek ses çıkmadı. Ses çıkaran ilk isim, beklendiği gibi Novak Djokovic oldu.

        Dünya 1 numarası, ülkesi Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Açık'Ta kazandığı maç sonrası basın toplantısında kendisine konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

            Her zaman savaşı reddeden ilk kişi ben olacağım. Çocukluğu savaş ortamında geçen birisi olarak bunun insanlarda nasıl bir travma bıraktığını çok iyi biliyorum. Hep normal insanlar zarar görür. Ama yine de Wimbledon'ın kararını desteklemiyorum. Bu sporcuların hatası değil. Ne zaman sporla politika birbirine karışsa, sonucu iyi olmuyor.
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