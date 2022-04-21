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    • Spor
    • 21.04.2022 15:52
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    • 21.04.2022 16:04
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    İşte Enes Ünal'ın başarısının sırrı! Boş vakitlerinde eşi Lisa Smellers Ünal ile birlikte...

    İspanya Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren ve Real Madridli Karim Benzema'nın ardından gol krallığı yarışında 15 golle ikinci sırada yer alan Enes Ünal, antrenmanlardan ve maçlardan kalan boş vakitlerinde kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers Ünal ile birlikte çalışmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu hayatının her anına futbolu koyarak formunu her geçen gün yukarı taşıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr

    Bu sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde attığı gollerle sezona damgasını vuran Enes Ünal'ın başarısının sırrı ortaya çıktı... Getafe forması altında La Liga'da bu sezon şu ana kadar 15 gol atan ve 25 gollü Real Madridli Karim Benzema'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alan Enes'in antrenmanlar ve maçlardan kalan boş vakitlerinde de sadece futbola odaklandığı ve bu durumda kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers Ünal'ın da büyük rol oynadığı ortaya çıktı.

    Dün La Liga'da Celta Vigo ile oynadıkları maç sonrası bugün Lisa Smellers Ünal ile birlikte yeşil sahalara inen Enes, eşine yaptığı antrenmanda eşlik etti. Yıldız futbolcunun eşi Lisa ile birlikte yeşil sahalarda görülmesi, "İşte Enes'in başarısının sırrı bu" dedirtti.

    Belçika'da Genk kulübünde forma giydikleri dönemde tanışan Enes Ünal ve Lisa Smellers 2019 yılında hayatlarını birleştirmiş ve genç çiftin 2020 yılının kasım ayında bir kız bebekleri dünyaya gelmişti.

        Hem yeşil sahalardaki başarısı hem de özel hayatına dikkat etmesi ile bilinen Enes Ünal, Burak Yılmaz'ın A Milli Takıma vedası sonrası Ay-Yıldızlı ekibin de gelecek dönemdeki en önemli gol umutlarından biri olarak gösterilmeye başlandı.

        2015 yazında Bursaspor'a 4.5 milyon Euro kazandırarak İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer olan Enes, ardından sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid formaları giyip 2020 yılında şu anki takımı Getafe'ye imza atmıştı.

        Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Enes Ünal, A Milli Takımımız'ın en değerli 4. futbolcusu konumunda bulunuyor.
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        Haberler Spor İşte Enes Ünal'ın başarısının sırrı! Boş vakitlerinde eşi Lisa Smellers Ünal ile birlikte...
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