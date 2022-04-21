İşte Enes Ünal'ın başarısının sırrı! Boş vakitlerinde eşi Lisa Smellers Ünal ile birlikte...

Bu sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde attığı gollerle sezona damgasını vuran Enes Ünal'ın başarısının sırrı ortaya çıktı... Getafe forması altında La Liga'da bu sezon şu ana kadar 15 gol atan ve 25 gollü Real Madridli Karim Benzema'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alan Enes'in antrenmanlar ve maçlardan kalan boş vakitlerinde de sadece futbola odaklandığı ve bu durumda kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers Ünal'ın da büyük rol oynadığı ortaya çıktı.
Dün La Liga'da Celta Vigo ile oynadıkları maç sonrası bugün Lisa Smellers Ünal ile birlikte yeşil sahalara inen Enes, eşine yaptığı antrenmanda eşlik etti. Yıldız futbolcunun eşi Lisa ile birlikte yeşil sahalarda görülmesi, "İşte Enes'in başarısının sırrı bu" dedirtti.
Belçika'da Genk kulübünde forma giydikleri dönemde tanışan Enes Ünal ve Lisa Smellers 2019 yılında hayatlarını birleştirmiş ve genç çiftin 2020 yılının kasım ayında bir kız bebekleri dünyaya gelmişti.