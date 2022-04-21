İşte Enes Ünal'ın başarısının sırrı! Boş vakitlerinde eşi Lisa Smellers Ünal ile birlikte...

Bu sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde attığı gollerle sezona damgasını vuran Enes Ünal'ın başarısının sırrı ortaya çıktı... Getafe forması altında La Liga'da bu sezon şu ana kadar 15 gol atan ve 25 gollü Real Madridli Karim Benzema'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alan Enes'in antrenmanlar ve maçlardan kalan boş vakitlerinde de sadece futbola odaklandığı ve bu durumda kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers Ünal'ın da büyük rol oynadığı ortaya çıktı.