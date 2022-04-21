İngiliz devi Manchester United Erik ten Hag ile anlaşmaya vardığını duyurdu

İngiliz devi Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada anlaşmanın 2025 yılına kadar olduğu duyuruldu.
İşte Manchester United'tan yapılan açıklama
Manchester United, bu sezonun sonundan Haziran 2025'e (bir yıl uzatma opsiyonuyla) kadar Erik ten Hag ile teknik direktör olarak anlaşma sağlandığını duyurmaktan mutluluk duyar.
Futbol direktörü John Murtough konuyla ilgili olarak, "Ajax'ta geçen dört yıl boyunda Erik, takımın hücum futbolu ve gençliğe bağlılığı ile tanınan, Avrupa'nın en heyecan verici ve başarılı teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtladı.
Bu anlaşmaya kadar Erik ile yaptığımız görüşmelerde, Manchester United'ı rekabet etmek istediğimiz seviyeye getirme konusundaki uzun vadeli vizyonundan ve bunu başarma azmi ile kararlılığından etkilendik.
Ajax'ta sezonu başarılı bir şekilde bitirmeye odaklandığı için Erik'e bol şans diliyoruz ve onu bu yaz Manchester United'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.
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Erik ten Hag ise anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Manchester United'a teknik direktör olarak atanmak büyük bir onur ve önümdeki mücadele beni çok heyecanlandırıyor. Bu büyük kulübün tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum ve hak ettikleri başarıyı sağlayabilecek bir takım geliştirmeye kesinlikle kararlıyım.
Bu inanılmaz yıllardan sonra Ajax'tan ayrılmak zor olacak ve taraftarlarımıza tam bağlılığımı ve Manchester United'a taşınmadan önce bu sezonu başarılı bir sonuca ulaştırmaya odaklanacağımı garanti edebilirim."