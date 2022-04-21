İngiliz devi Manchester United Erik ten Hag ile anlaşmaya vardığını duyurdu

Futbol direktörü John Murtough konuyla ilgili olarak, "Ajax'ta geçen dört yıl boyunda Erik, takımın hücum futbolu ve gençliğe bağlılığı ile tanınan, Avrupa'nın en heyecan verici ve başarılı teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Bu anlaşmaya kadar Erik ile yaptığımız görüşmelerde, Manchester United'ı rekabet etmek istediğimiz seviyeye getirme konusundaki uzun vadeli vizyonundan ve bunu başarma azmi ile kararlılığından etkilendik.

Ajax'ta sezonu başarılı bir şekilde bitirmeye odaklandığı için Erik'e bol şans diliyoruz ve onu bu yaz Manchester United'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.