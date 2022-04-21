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    • 21.04.2022 22:04
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    • 21.04.2022 22:17
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    Sürpriz gelişme! Vitor Pereira’dan Beşiktaşlı Rosier ve Fenerbahçeli Osayi’ye kanca

    Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians’ı çalıştıran Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’ya ait olduğu edilen transfer listesinin taraftarlarca ele geçirildiği iddia edildi. Sosyal medyaya sızan söz konusu listede Beşiktaş’tan Valentin Rosier ve Fenerbahçe’den Birght Osayi-Samuel’in de yer aldığı görüldü. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Sürpriz gelişme! Vitor Pereira’dan Rosier ve Osayi’ye kanca

    Vitor Pereira'nın gözü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta…

    Aralık ayında Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan ve ardından Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen Portekizli teknik adama ait olduğu iddia edilen bir transfer listesi sürpriz bir şekilde sosyal medyaya sızdırıldı.




    Pereira'ya ait olduğu öne sürülen transfer listesinin Corinthians taraftarlarınca ele geçirildiği öne sürülürken, söz konusu listede Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel olduğu da görüldü.



    Fenerbahçe'de Osayi'yi sağ beke çeken teknik adam olan ve Nijeryalı futbolcunun bu mevkideki yakaladığı çıkışta büyük paya sahip olan Pereira'nın Süper Lig'in bir başka yıldız sağ beki Valentine Rosier'i de transfer listesine eklemesi bu mevki için iki isimden birini tercih edeceği şeklinde yorumlandı.
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        Haberler Spor Sürpriz gelişme! Vitor Pereira’dan Beşiktaşlı Rosier ve Fenerbahçeli Osayi’ye kanca
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