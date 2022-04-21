Sürpriz gelişme! Vitor Pereira’dan Beşiktaşlı Rosier ve Fenerbahçeli Osayi’ye kanca





Fenerbahçe'de Osayi'yi sağ beke çeken teknik adam olan ve Nijeryalı futbolcunun bu mevkideki yakaladığı çıkışta büyük paya sahip olan Pereira'nın Süper Lig'in bir başka yıldız sağ beki Valentine Rosier'i de transfer listesine eklemesi bu mevki için iki isimden birini tercih edeceği şeklinde yorumlandı.