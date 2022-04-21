Sivasspor kupada yarı final ilk maçında Alanya’yı yıktı: Final yolunda avantajı kaptı

Sivasspor'dan muhteşem galibiyet... Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 10 kişi kaldığı mücadelede deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Alanayspor 6. dakikada Emre Akbaba ile maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.

YATABARE SKORU EŞİTLEDİ

Sivasspor maçta 32. dakikada Fajr'ın korner atışında kafa topuna iyi yükselen Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Yatabare 59. dakikada ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SON SÖZÜ KEREM SÖYLEDİ

10 kişi kaldıktan sonra oyunu kendi sahasında kabullenen Sivasspor, 90+3'te Kerem'in ceza sahası dışından attığı golle maçı 2-1 kazandı. 10 Mayıs'ta oynanacak olan rövanş öncesi final için önemli bir avantaj elde etti.

ALANYA'DA FARİOLİ'YE TEPKİ!

Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, Sivasspor maçında tirbünelerin tepkisine maruz kaldı. Taraftarlar, Farioli'yi takımın kendi sahasında sıkça pas yapması sebebiyle bazı anlarda protesto ederek rahatsızlıklarını gösterdi.