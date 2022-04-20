Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor | A SPOR CANLI İZLE

Süper Lig'de Avrupa yolunu kovalayan Aytemiz Alanyaspor, büyük ölçüde kümede kalmayı başaran Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek.
ASpor CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden takip ebebilirsiniz.
İki takım da Mayıs ayında Sivas'ta oynanacak rövanş maçına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.
ALANYASPOR-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Novais, Efecan, Umut, Emre, Tayfur, Eduardo.
Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.