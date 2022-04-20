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    • Spor
    • 20.04.2022 19:19
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    • 20.04.2022 20:31
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    Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor | A SPOR CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final heyecanı sürüyor. Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Sivasspor | CANLI

    Süper Lig'de Avrupa yolunu kovalayan Aytemiz Alanyaspor, büyük ölçüde kümede kalmayı başaran Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek.

    ASpor CANLI YAYIN

    A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden takip ebebilirsiniz.

    İki takım da Mayıs ayında Sivas'ta oynanacak rövanş maçına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

    ALANYASPOR-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER:
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Novais, Efecan, Umut, Emre, Tayfur, Eduardo.

    Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

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