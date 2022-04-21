Özel Haber I Fenerbahçe'ye 1.92'lik kaleci önerisi! Ispartalı Alp Arda gündemde

İsmail Kartal'ın yakın arkadaşı olan Atakan Yazgan, "Fenerbahçe'nin kaleci hocaları da izlediler ve çok beğendiler. Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İsmail hocanın ve scoutların raporu merakla bekleniyor.