Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.04.2022 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2022 13:01
    ABONE OL

    Özel Haber I Fenerbahçe'ye 1.92'lik kaleci önerisi! Ispartalı Alp Arda gündemde

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe gelecek sezon yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor… Sarı-Lacivertliler’e Akdeniz’den sürpriz bir öneri geldi. 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un Başkanı Atakan Yazgan, 26 yaşında ve 1.92 boyundaki Alp Arda'yı Fenerbahçe'ye önerdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’ye 1.92’lik kaleci önerisi

    2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Başkanı Atakan Yazgan, oyuncularını Fenerbahçe'ye önerdi. Başkan Yazgan, "Fenerbahçe Teknik Dirketörü İsmail Kartal'a kalecimiz Alp Arda'yı önerdik, kendisi de izleyeceğini ve scout ekibine takip ettireceğini söyledi" dedi.

    İsmail Kartal'ın yakın arkadaşı olan Atakan Yazgan, "Fenerbahçe'nin kaleci hocaları da izlediler ve çok beğendiler. Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İsmail hocanın ve scoutların raporu merakla bekleniyor.

    26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki Alp Arda, bu sezon 28 lig maçında görev aldı. 18 gol yerken, 14 kez de kalesini gole kapadı. Tecrübeli eldiven Galatasaray altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde birçok takımda görev aldı.
        Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’fatura ödememe’ şovu bitti!
        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'ye 1.92'lik kaleci önerisi! Ispartalı Alp Arda gündemde
            SON DAKİKA