Özel Haber I Fenerbahçe'ye 1.92'lik kaleci önerisi! Ispartalı Alp Arda gündemde

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Başkanı Atakan Yazgan, oyuncularını Fenerbahçe'ye önerdi. Başkan Yazgan, "Fenerbahçe Teknik Dirketörü İsmail Kartal'a kalecimiz Alp Arda'yı önerdik, kendisi de izleyeceğini ve scout ekibine takip ettireceğini söyledi" dedi.
İsmail Kartal'ın yakın arkadaşı olan Atakan Yazgan, "Fenerbahçe'nin kaleci hocaları da izlediler ve çok beğendiler. Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İsmail hocanın ve scoutların raporu merakla bekleniyor.
26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki Alp Arda, bu sezon 28 lig maçında görev aldı. 18 gol yerken, 14 kez de kalesini gole kapadı. Tecrübeli eldiven Galatasaray altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde birçok takımda görev aldı.