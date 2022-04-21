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    • Spor
    • 21.04.2022 12:18
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    • 21.04.2022 12:24
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    Florya'da 4 milyon euroluk ıssız adam: Olimpiu Morutan

    Galatasaray’ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Rumen yıldız Olimpiu Morutan Florya’da tek başına yaşıyor… Tek başına yemek yiyor… Kimseyle iletişim kurmuyor, arkadaşlarından kaçıyor… Sosyal medyadan ilginç paylaşımlar yapıyor. İdmanlarda sadece kendisinin olduğu kareleri paylaşıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 4 milyon euroluk ıssız adam

    Cimbom'un genç yıldızı Olimpiu Morutan, sezon başında Rumen ekibi FCSB'den 4.1 milyon Euro'ya transfer edildi. Fatih Terim ile azda olsa şans bulan Morutan, Torrent döneminde ise adeta formayı unuttu.

    22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Başakşehir ve Giresunspor maçlarında 90 dakika sahada kalabildi. Son oynanan Yeni Malatyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya alınmadı.

    Bu sezon 39 karşılaşmada görev alan ve 4 gol, 5 asist üreten Morutan akıllara Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'i getirdi.

        Sırp yıldız da kadroya girememeye başladıktan sonra takım arkadaşlarıyla iletişimi en alt seviyeye indirmişti. Sonrasında ise kadro dışı kaldı ve takımdan iyice koptu…

        Galatasaray taraftarının bir kısmı Morutan'ın forma için yeteri kadar savaşmadığını ve yeteneklerini göstermediğini belirtirken bir kısmı da Torrent'in ona şans vermediğini vurguluyor.

        G.Saray Teknik Direktörü Torrent Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı konuşmada, "Morutan geçen gün Florya'da tek başına yemek yiyordu. Onunla iletişim zor olabiliyor. Çok absürt şeyler duydum, Morutan'ı yalnız bırakıyormuşuz, onunla ilgilenmiyormuşuz gibi. Benim kimseyle problemim yok" ifadelerini kullandı.

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