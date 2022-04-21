Florya'da 4 milyon euroluk ıssız adam: Olimpiu Morutan

Cimbom'un genç yıldızı Olimpiu Morutan, sezon başında Rumen ekibi FCSB'den 4.1 milyon Euro'ya transfer edildi. Fatih Terim ile azda olsa şans bulan Morutan, Torrent döneminde ise adeta formayı unuttu.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Başakşehir ve Giresunspor maçlarında 90 dakika sahada kalabildi. Son oynanan Yeni Malatyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya alınmadı.
Bu sezon 39 karşılaşmada görev alan ve 4 gol, 5 asist üreten Morutan akıllara Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'i getirdi.