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    • 21.04.2022 12:26
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    İşte Valerien Ismael'in gözdesi! Beşiktaş'a Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı ekibin Konyaspor'a 27 yaşındaki isim için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Ismael’in gözdesi! Beşiktaş’a onu istiyor

    Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelir gelmez hayata geçirdiği 3-4-3 sistemine uygun isimler transfer etmeyi hedefleyen Fransız hocanın Süper Lig'den bir ismi ısrarla takımda görmek isteği öğrenildi.



    Alınan bilgilere göre bu isim Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı.



    Sezonun en flaş takımlarından birisi olan Konyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper performansıyla herkesin dikkatini çekiyor.



        Ismael'in Abdülkerim'in maç gürüntülerini izlediği, yıldız futbolcunun pas yeteneği ve defanstan topla çıkışlarına adeta hayran kaldığı öğrenildi.



        Tecrübeli yıldızı 3'lü defansın solunda oynatmayı düşünen Ismael'in yönetime transferin mutlaka gerçekleşmesi yönünde talepte bulunduğu belirlendi.
        Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Konyaspor ile temasa geçeceği ve 2 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade edildi.

        *Abdülkerim Bardakçı'nın detaylı istatistikleri için fotoğrafa tıklayın

        Ancak Yeşil-Beyazlı kulübün 3 yıl daha sözleşmesi olan Abdülkerim için beklentisinin 4 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

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