İşte Valerien Ismael'in gözdesi! Beşiktaş'a Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor

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Ancak Yeşil-Beyazlı kulübün 3 yıl daha sözleşmesi olan Abdülkerim için beklentisinin 4 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

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