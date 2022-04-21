İşte Valerien Ismael'in gözdesi! Beşiktaş'a Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelir gelmez hayata geçirdiği 3-4-3 sistemine uygun isimler transfer etmeyi hedefleyen Fransız hocanın Süper Lig'den bir ismi ısrarla takımda görmek isteği öğrenildi.
Alınan bilgilere göre bu isim Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı.
Sezonun en flaş takımlarından birisi olan Konyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper performansıyla herkesin dikkatini çekiyor.