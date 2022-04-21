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    • Spor
    • 21.04.2022 12:10
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    • 21.04.2022 12:10
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    Fenerbahçe'nin istediği Ghislain Konan'ı Lyon kapıyor!

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uğraş verdiği Fransız kulübü Reims’in sol kanat oyuncusu Ghislain Konan için Lyon devreye girdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe istiyordu Lyon kapıyor!

    Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine katmak için uğraş verdiği Reims'in sol kanat oyuncusu için Fransız devi devreye girdi.

    KONAN LYON İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
    Sarı-Lacivertliler, Reims'in 26 yaşındaki yıldızı Ghislain Konan'ı transfer etmek istemiş ancak ekonomik nedenlerle transfer rafa kalkmıştı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı yıldız oyuncunun Lyon ile görüşmelere başladığı belirtildi.

    Lyon'un Konan transferini bitirmek için oldukça cazip bir teklif hazırlığında olduğu Avrupa basınında da geniş yer buldu. Lyon'un Chelsea'den kiraladığı Emerson'un takımda kalmayacağı kesinleşince Lyon da farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Ghislain Konan'ın Fransa'da mutlu olduğu ve Ligue 1'de kalmak istediği belirtildi. Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyen Konan bu sezon 27 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 3 asiste imza attı.

        Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Konan, 2018 yılından beri Reims forması giyiyor. Yıldız futbolcu 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Reims'e 4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

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