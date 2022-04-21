Fenerbahçe'nin istediği Ghislain Konan'ı Lyon kapıyor!

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Ghislain Konan'ın Fransa'da mutlu olduğu ve Ligue 1'de kalmak istediği belirtildi. Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyen Konan bu sezon 27 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 3 asiste imza attı.