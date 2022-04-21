Fenerbahçe'nin istediği Ghislain Konan'ı Lyon kapıyor!

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine katmak için uğraş verdiği Reims'in sol kanat oyuncusu için Fransız devi devreye girdi.
KONAN LYON İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sarı-Lacivertliler, Reims'in 26 yaşındaki yıldızı Ghislain Konan'ı transfer etmek istemiş ancak ekonomik nedenlerle transfer rafa kalkmıştı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı yıldız oyuncunun Lyon ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Lyon'un Konan transferini bitirmek için oldukça cazip bir teklif hazırlığında olduğu Avrupa basınında da geniş yer buldu. Lyon'un Chelsea'den kiraladığı Emerson'un takımda kalmayacağı kesinleşince Lyon da farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.