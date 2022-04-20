Torino'dan Fenerbahçe'ye ikinci Mert Hakan Yandaş seferi

İtalyan ekibi Torino, Mert Hakan Yandaş transferinde bu kez mesafe kat etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile temas kuran İtalyanlar transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı.
Torino'nun bu kez daha cazip bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. İtalyanların bu transferi sonlandırmak için Sarı-Lacivertliler'e geri çeviremeyeceği bir teklif yapacağı belirtildi.
Son 3 Süper Lig maçında 3 asiste imza atan 27 yaşındaki futbolcu mücadelesiyle de taraftarın sevgilisi olmayı başardı.