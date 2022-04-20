Fenerbahçe'de Berke Özer Westerlo'ya transfer olabilir

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası gözler sözleşmesi sezon sonu sona erecek Berke'ye çevrildi.
Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş ve Benfica gibi takımlarla anılsa da Belçika 1. Ligi'ne dönen Westerlo'nun Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.
Westerlo'nun son dönemdeki başarısında büyük pay sahibi olan ikinci Başkan Hasan Çetinkaya'nın Berke Özer'in menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.