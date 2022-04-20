Fenerbahçe'de Berke Özer Westerlo'ya transfer olabilir

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Berke Özer, 2018 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyiyor. 21 yaşındaki eldiven Altınordu'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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