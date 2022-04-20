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    • Spor
    • 20.04.2022 14:03
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    • 20.04.2022 14:03
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    Özel Haber I Ben Brereton Diaz Fenerbahçe'nin radarına girdi! 36 maçta 21 gol attı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik direktör konusunda büyük bir belirsizlik yaşanmasına rağmen yeni sezonun transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe’nin üzerinde en çok titizlikle durduğu konu forvet takviyesi. Fenerbahçe’nin gündemindeki son ismin Ben Brereton Diaz olduğu belirlendi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’ye sürpriz forvet

    Uzun süredir forvet bölgesinden beklenen gol katkısını alamayan ve yeni sezonda bu sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler çok sayıda ismi listesine alırken, gündeme sürpriz bir yıldızın de girdiği öğrenildi.



    Fenerbahçe'nin gündemindeki son ismin Ben Brereton Diaz olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre Şilili forvetin ismi, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sözleşme görüşmeleri sırasında masaya geldi. Ferdi gibi Wasserman menajerlik şirketinin futbolcusu olan 23 yaşındaki Diaz, İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyiyor.



    Bu sezon 36 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Diaz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu ancak genç yıldızın Blackburn'un Premier Lig'e yükselememesi halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



        Blackburn şu anda 63 puanda 8. sırada ve play-off hattının 3 puan gerisinde yer alıyor. Wasserman menajerlik şirketinin yetkililerinin Ben Brereton Diaz'ın takımdan ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazır oldukları iddialar arasında. Ancak Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda talibin olduğu da öğrenildi.

        2019 yılında 8,3 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'tan Blackburn'e transfer olan Şilili futbolcu, Mitrovic ve Solanke'nin ardından Championship'te gol krallığında üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe yönetiminin Breraton Diaz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.
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        Haberler Spor Özel Haber I Ben Brereton Diaz Fenerbahçe'nin radarına girdi! 36 maçta 21 gol attı
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