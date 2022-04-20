Özel Haber I Ben Brereton Diaz Fenerbahçe'nin radarına girdi! 36 maçta 21 gol attı





Blackburn şu anda 63 puanda 8. sırada ve play-off hattının 3 puan gerisinde yer alıyor. Wasserman menajerlik şirketinin yetkililerinin Ben Brereton Diaz'ın takımdan ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazır oldukları iddialar arasında. Ancak Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda talibin olduğu da öğrenildi.



2019 yılında 8,3 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'tan Blackburn'e transfer olan Şilili futbolcu, Mitrovic ve Solanke'nin ardından Championship'te gol krallığında üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe yönetiminin Breraton Diaz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.