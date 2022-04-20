Beşiktaş taraftarını çıldırtan tablo! Ghezzal daha ne yapsın

Beşiktaş'ta geçen sezon verdiği 17 gol pası ile sezonu asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, bu sezon da hücumda aynı üretkenliği göstermesine rağmen takım arkadaşlarının bitiricilik konusundaki yetersizliği sebebiyle şu ana kadar ligde 6 asistte kaldı.

Süper Lig'de 16 kez ile takım arkadaşlarına en fazla net gol fırsatı yaratan isim olmasına rağmen özellikle takımın forvetlerinin son vuruşlardaki beceriksizliği sebebiyle Cezayirli oyuncunun hazırlamış olduğu net pozisyonların sadece 6'sı golle sonuçlandı.

16 kez ile takım arkadaşlarına en fazla net gol pozisyonu hazırlayan isim olan Ghezzal'ı bu alanda 15'er kez ile Trabzonsporlu Edin Visca ve Anthony Nwakaeme takip etti. Ancak hem Visca hem de Nwakaeme, Ghezall'ın bu alanda gerisinde olmasına rağmen asist sayısında Cezayirli yıldıza fark attı.

15 net gol fırsatı hazırlayan Visca bu sezon 11 asiste ulaşırken, Nwakaeme de 10 asist yapmayı başardı. Bu iki ismin hazırladılkları net pozisyonlar, arkadaşlarının becerisi ile çoğunlukla gole dönüşürken, Ghezzal'da ise tam tersi bir durum yaşandı.

Hazırladığı pozisyonlar 5 kez gole dönüşen Rachid Ghezzal'ın asist sayısı Visca ve Nwakaeme'nin bir hayli gerisinde kalırken Siyah-Beyazlı kulübe de bu durum pahalıya patladı. Bu sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayan Kartal, zirvenin bir hayli gerisinde kaldı. Avrupa Ligi'ne katılma şansını da zora soktu.

Beşiktaş'ta geçen sezon 17 asiste imza atan Ghezzal'ın o dönem Aboubakar ile yakaladığı uyum Siyah-Beyazlı takıma olumlu yansırken, bu sezon ise Batshuayi ile aynı uyum bir türlü gerçekleşmemişti.