Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.04.2022 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2022 15:44
    ABONE OL

    Beşiktaş taraftarını çıldırtan tablo! Ghezzal daha ne yapsın

    Süper Lig'de geçen sezonu asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, bu sezon da 16 kez ile ligde  en fazla gol net fırsatı yaratan futbolcu oldu. Ancak Cezayirli futbolcu, takım arkadaşları bitiricilik konusunda etkisiz kalınca  şu ana kadar 6 asistte kaldı. Ghezzal'ın yarattığı, golcülerin ise golle sonuçlandıramadığı net pozisyonlar Kartal'a pahalıya patladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ghezzal daha ne yapsın

    Beşiktaş'ta geçen sezon verdiği 17 gol pası ile sezonu asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, bu sezon da hücumda aynı üretkenliği göstermesine rağmen takım arkadaşlarının bitiricilik konusundaki yetersizliği sebebiyle şu ana kadar ligde 6 asistte kaldı.

    Süper Lig'de 16 kez ile takım arkadaşlarına en fazla net gol fırsatı yaratan isim olmasına rağmen özellikle takımın forvetlerinin son vuruşlardaki beceriksizliği sebebiyle Cezayirli oyuncunun hazırlamış olduğu net pozisyonların sadece 6'sı golle sonuçlandı.

    16 kez ile takım arkadaşlarına en fazla net gol pozisyonu hazırlayan isim olan Ghezzal'ı bu alanda 15'er kez ile Trabzonsporlu Edin Visca ve Anthony Nwakaeme takip etti. Ancak hem Visca hem de Nwakaeme, Ghezall'ın bu alanda gerisinde olmasına rağmen asist sayısında Cezayirli yıldıza fark attı.

    15 net gol fırsatı hazırlayan Visca bu sezon 11 asiste ulaşırken, Nwakaeme de 10 asist yapmayı başardı. Bu iki ismin hazırladılkları net pozisyonlar, arkadaşlarının becerisi ile çoğunlukla gole dönüşürken, Ghezzal'da ise tam tersi bir durum yaşandı.

    Hazırladığı pozisyonlar 5 kez gole dönüşen Rachid Ghezzal'ın asist sayısı Visca ve Nwakaeme'nin bir hayli gerisinde kalırken Siyah-Beyazlı kulübe de bu durum pahalıya patladı. Bu sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayan Kartal, zirvenin bir hayli gerisinde kaldı. Avrupa Ligi'ne katılma şansını da zora soktu.

    Beşiktaş'ta geçen sezon 17 asiste imza atan Ghezzal'ın o dönem Aboubakar ile yakaladığı uyum Siyah-Beyazlı takıma olumlu yansırken, bu sezon ise Batshuayi ile aynı uyum bir türlü gerçekleşmemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu’nda hazımsızlık yaptı!
    Haberler Spor Beşiktaş taraftarını çıldırtan tablo! Ghezzal daha ne yapsın
        SON DAKİKA