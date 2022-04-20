Max Bergmann hayallerinin peşinden koştu! Sosyal medyadan teknik direktörlüğe





KOLTUĞA OTURDUĞU İLK MAÇTA SINIFI GEÇTİ

Teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ilk maçta sınıfı geçen Max Bergmann'a Alman medyasından da büyük övgüler vardı. Bergmann'ın yardımcı antrenörlük yaptığı Hallescher Alman 3. Ligi'nde 37 puanla 14. sırada yer alıyor.

Max Bergmann maçtan sonra yaptığı açıklamada "Çok eğlenceliydi. İlk yarı hayal ettiğimiz gibi gitmedi. 3 şuttan 2 gol yedik, ancak ikinci yarıda en iyi futbolumuzu gösterdik ve sonunda neredeyse kazanıyorduk" ifadelerini kullandı.