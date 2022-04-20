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    • Spor
    • 20.04.2022 18:51
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    • 20.04.2022 18:52
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    Bir yasak daha! Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılamayacak

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaptırım üstüne yaptırım yiyen Rusya yeni bir yasakla karşı karşıya geldi.  Rus ve Belaruslu tenisçilerin bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılamayacağı bildirildi.

    DHA
    Ruslara tenis engeli

    Tenis sporunun en eski, en prestijli turnuvası olan ve İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    RUSYA VE BELARUSA ENGEL
    Turnuvayı düzenleyen All England Kulübü ve Şampiyonaların Yönetim Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda bu yıl gerçekleştirilecek turnuvada, Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak.

    Wimbledon'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak, Rus rejiminin Rus veya Belaruslu oyuncuların şampiyonalara katılımından herhangi bir fayda sağlamasının önüne geçilmek istendiği gösterildi.

    'RUS REJİMİNİ TEŞVİK' DÜŞÜNCESİ
    Ayrıca All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt de yaptığı açıklamada, "Bu karardan etkilenecek bireyler için durumun zor olduğunun farkındayız. Birleşik Krallık Hükümeti rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri çok dikkatli bir şekilde düşündük, ancak şampiyonaların yüksek profilli ortamı göz önüne alındığında, sporun Rus rejimini teşvik etmek için kullanılmasına izin vermemenin uygun olduğuna karar verdik" dedi.

    Ayrıca yapılan açıklamada, koşullar şimdi ve Haziran arasında önemli ölçüde değişirse alınan kararın tekrardan değerlendirilebileceği aktarıldı.

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    Haberler Spor Bir yasak daha! Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılamayacak
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