Geliri savaş mağduru ve çocuklara kullanılacak olan karşılaşmada dostluk kazandı

Fenerbahçe, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Ülker Stadı'nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti. Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izledi. Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi. 75. dakikada oyuna dahil olan 15 yaşındaki İsak, Fenerbahçe formasını A Takım düzeyinde giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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