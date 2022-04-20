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    Fenerbahçe'nin gözü Süper Lig'de! Sarı-Lacivertliler 11 futbolcuyu gündeme aldı

    Sarı-Lacivertliler'in transfer listesi oluşmaya başladı. Fenerbahçe Süper Lig’den 11 futbolcuyu gündemine aldı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transferlerin ağırlığı Türkiye’den olacak.

    Fener’den süper liste

    Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi. Sarı-Lacivertil kurmaylar Süper Lig'den 8'i yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 11 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Fenerbahçeli kurmayların bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katmayı hedeflediği ise şu an yönetimin bilgisi dahilinde. Fenerbahçe'nin listesinde şu isimler yer alıyor.



    Vargas (Adana Demirspor)



    Samet Akaydın (Adana Demirspor)



            Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)



            Oğuz Aydın (Alanya)



            Doğukan Sinik (Antalya)



                Bünyamin Balcı (Antalya)



                Abdülkerim Bardakçı (Konya)



                Lobjanidze (Hatay) Sarı-Lacivertli kurmaylar, Süper Lig tecrübesi olan isimleri transfer ederek uyum sürecinin mümkün olduğunca az olmasını tercih ediyorlar.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'nin gözü Süper Lig'de! Sarı-Lacivertliler 11 futbolcuyu gündeme aldı
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