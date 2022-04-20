Fenerbahçe'nin gözü Süper Lig'de! Sarı-Lacivertliler 11 futbolcuyu gündeme aldı

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi. Sarı-Lacivertil kurmaylar Süper Lig'den 8'i yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 11 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Fenerbahçeli kurmayların bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katmayı hedeflediği ise şu an yönetimin bilgisi dahilinde. Fenerbahçe'nin listesinde şu isimler yer alıyor.