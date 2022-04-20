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    • Spor
    • 20.04.2022 16:09
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    • 20.04.2022 16:09
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    Trabzonspor'a sürpriz Bertrand teklifi! Menajerler kapıyı çaldı

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Uzun yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan Trabzonspor'da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Menajerler bordo-mavili ekibin kapısını çalarken Leicester City forması giyen Ryan Bertrand, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a sunuldu.

    Özel Haber | Trabzonspor’a sürpriz teklif! Kapıyı çaldı

    Özlem duyduğu şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Menajerler şimdiden Bordo-Mavililer'in kapısını aşındırmaya başladı.

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Karadeniz Fırtınası'na menajerler yıldız oyuncuyu önerdi. Gelecek sezon sol bek bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fırtına'ya Premier Lig ekibinin yıldızı teklif edildi.

    Leicester City forması giyen Ryan Bertrand, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a sunuldu. Bordo-Mavili Yönetim ise bu teklife net cevap vermedi ve sezon sonunu işaret etti.

    Trabzonspor Yönetimi şampiyonluğu garantilemeden transfer çalışmalarına odaklanmak istemiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin sol kanat oyuncusu Bertrand 2021 yılından beri Leicester'da forma giyiyor. Sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan İngiliz yıldız için Southampton, 2015 yılında Chelsea'ye 13.3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Leicester ise 2021'de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

        19 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Bertrand, bu sezon Preimer Lig'de sadece 4 maçta forma giydi ve gözden çıkarıldı.


        *Bertrand'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Bilindiği gibi Trabzonspor'da sol kanat oyuncularından Puchacz, Union Berlin'den kiralandı ve sezon sonu takımına dönecek. İsmail Köybaşı yetersiz bulunuyor. Norveçli Trondsen devamlı sakat olduğu için gözden çıkarıldı.

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        Haberler Spor Trabzonspor'a sürpriz Bertrand teklifi! Menajerler kapıyı çaldı
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