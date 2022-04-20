Beşiktaş Kanadalı futbolcu Larin'in yerine alternatifini Kuzey'de buldu

Teknik direktör Valerien İsmael'in talep ve direktifleri doğrultusunda yeni sezona nokta atışı transferlerle girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, önemli bir transferin eşiğine gelmiş durumda. Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeniyle Rusya'nın Krasnodar takımından Kopenhag'a transfer olan ve haziran ayında serbest kalacak olan İsveçli kanat-forvet Viktor Claesson ile dirsek temasına geçildi. 30 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsveçli oyuncu sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin'in yerine düşünülüyor. Viktor Claesson'un menajeri ili görüşüldüğü ve bu ilk görüşmenin de olumlu geçtiği gelen haberler arasında. Viktor Claesson'a bonservis ücreti ödenmeyeceği için bir miktar imza parasının verilmesinin soz konusu olabileceği de ifade ediliyor. 30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Viktor Claesson'un güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. 58 kez İsveç Milli Takım formasını sırtına geçiren Claesson, bu maçlarda 11 kez fileleri sarsmayı başardı.

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