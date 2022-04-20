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    Beklenilen katkıyı bir türlü veremeyen Alex Teixeira ayrılık için gün sayıyor

    Çin’den ve Arap kulüplerinden teklifler alan Alex Teixeira, “Szeon sonunda ayrılmak gerekiyorsa ayrılırım. Teklifleri değerlendireceğim” dedi. İşte sizler derlediğimiz 20 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Teklifleri değerlendireceğim!

    Sergen Yalçın, Önder Karaveli'nin ardından Valerien Ismael yönetiminde de bekleneni veremeyen Alex Teixeira ayrılık için gün sayıyor. Düşük performansına rağmen Sambacı'ya Arap kulüplerinin ardından Çin'den teklifler geliyor. Duhuliye.com'un haberine göre Teixeira, Beşiktaş kulübüne ayrılmak istediğini iletti. Görüşmede "Ben Beşiktaş'a para için gelmedim. Sezon sonunda ayrılmak gerekiyorsa ayrılırım. Teklifleri değerlendireceğim" dedi.



    BATSHUAYİ'YE İZİN ÇIKMADI
    Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Batshuayi için İngiliz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı. Chelsea Teknik Direktörü Tuchel'in yıldız golcünün kadroda tutulmasını istediği bildirildi.



    VECİNO ELDEN KAÇIYOR
    Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı. Ancak kulüpte yaşanan büyük belirsizlik bu çalışmaları da çok olumsuz bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temas kurduğu isimlerden biri olan Matias Vecino'nun elden kaçmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusunun Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor. İtalyan basını, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğunu ifade etti.



        HAMAMCIOĞLU 'FARKE' DİYOR!
        Seçim konusunda büyük bir kaos yaşansa da başkan adaylarının çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu şu anda başkanlığa daha yakın isim olarak gösteriliyor. Seçilmesi durumunda Torrent'le yolları ayıracak olan Hamamcıoğlu'nun ilk adayının Daniel Farke olduğu öğrenildi. Farkı bir dönem Beşiktaş' da gündemindeydi.



        TAKIMLA BERABER TORRENT DE YAŞLANDI!
        Eleştiri oklarının hedefinde olan Torrent belki de kariyerinin en sıkıntılı günlerini geçiriyor. 14 Ocak'ta göreve gelen İspanyol hocanın büyük değişimi herkesi şaşırtıyor. Torrent'in saçlarının beyazladığı gözlenirken, uzattığı sakalları da daha yaşlı görünmesine neden oluyor.



        CRESPO'NUN SON TALİBİ PORTO OLDU
        Harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'ya Porto talip oldu. Fener yönetimi ise kapıyı 15 milyon Euro'dan açıyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'ya bir talip daha çıktı. Başta Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan Crespo'yu Portekiz kulübü Porto'nun da istediği ortaya çıktı. Ancak Fenerbahçe yönetimi de tedbirini şimdiden alıyor. Crespo'nun talipleri arttıkça Fener yönetimi Portekizli orta saha oyuncusunun fiyatını da artırıyor. Fenerbahçe yönetiminin Crespo için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.



            SOSA VEDAYA HAZIRLANIYOR
            Fenerbahçe'nin önceki sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istediği verimi bir türlü alamadığı Sosa, sezonun bitimiyle birlikte takımdan ayrılacak. Kendisi ile yeni bir sözleşme imzalanmayacak olan Arjantinli futbolcu özel yaşamına dikkat etmediği ve yeterince çalışmadığı için eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.



            ANADOLU EFES MİLANO'YU YIKTI FİNAL FOUR İÇİN AVANTAJI KAPTI
            Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Olimpia Milano takımını 64-48 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği seride ikinci maç yine Milano'nun sahasında oynanacak. Serinin galibi Final Four'da Olympiakos- Monaco galibi ile eşleşecek.



            TÜRKİYE KUPASI'NDA ZORLU YARI FİNAL
            Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Futbolseverler bu zorla karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.



                KENYALI ATLETLER KAZANDI
                126. Boston Maratonu'nu Erkeklerde, 2 saat 6 dakika 51 saniyelik derece ile Evan Chebet kazandı. Kadınlarda ise Peres Jepchirchir,2 saat 21 dakika 1 saniye ile ipi göğüsledi.



                ÜMRANİYE'DEN DEV BİR ADIM
                TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında Ümraniyespor evinde Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Haftaya ikinci sırada giren ev sahibi ekip aldığı bu galibiyetle bitime 5 maç kala takipçisi Bandırmaspor ile farkı 5 puana çıkardı. Ümraniyespor'a kritik galibiyeti getiren golleri Mrsic ve Bammou attı. Günün diğer skorları: Denizlispor-İstanbulspor: 4-3, Bursaspor-Gençlerbirliği: 0-0.

                BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AVANTAJ PEŞİNDE
                Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında bugün İtalya'nın Reggio Emilia'ya konuk olacak. Unipol Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Zorlu maç NTV'den yayınlanacak.

                WARRİORS VE PHİLADELPHİA SERİDE 2-0'I YAKALADI
                NBA play-off'ta Golden State Warriors sahasında Denver Nuggets'ı 126-106 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Günün diğer maçında Philadelphia Sixers, Toronto'yu 112-97 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
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                Kapalı alanda maske kalkıyor mu?
                Haberler Spor Beklenilen katkıyı bir türlü veremeyen Alex Teixeira ayrılık için gün sayıyor
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