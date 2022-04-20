Beklenilen katkıyı bir türlü veremeyen Alex Teixeira ayrılık için gün sayıyor





CRESPO'NUN SON TALİBİ PORTO OLDU

Harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'ya Porto talip oldu. Fener yönetimi ise kapıyı 15 milyon Euro'dan açıyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'ya bir talip daha çıktı. Başta Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan Crespo'yu Portekiz kulübü Porto'nun da istediği ortaya çıktı. Ancak Fenerbahçe yönetimi de tedbirini şimdiden alıyor. Crespo'nun talipleri arttıkça Fener yönetimi Portekizli orta saha oyuncusunun fiyatını da artırıyor. Fenerbahçe yönetiminin Crespo için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.