Beklenilen katkıyı bir türlü veremeyen Alex Teixeira ayrılık için gün sayıyor

Sergen Yalçın, Önder Karaveli'nin ardından Valerien Ismael yönetiminde de bekleneni veremeyen Alex Teixeira ayrılık için gün sayıyor. Düşük performansına rağmen Sambacı'ya Arap kulüplerinin ardından Çin'den teklifler geliyor. Duhuliye.com'un haberine göre Teixeira, Beşiktaş kulübüne ayrılmak istediğini iletti. Görüşmede "Ben Beşiktaş'a para için gelmedim. Sezon sonunda ayrılmak gerekiyorsa ayrılırım. Teklifleri değerlendireceğim" dedi.
VECİNO ELDEN KAÇIYOR
Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı. Ancak kulüpte yaşanan büyük belirsizlik bu çalışmaları da çok olumsuz bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temas kurduğu isimlerden biri olan Matias Vecino'nun elden kaçmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusunun Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor. İtalyan basını, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğunu ifade etti.