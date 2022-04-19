Yönetim Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in menajerinden randevu aldı

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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için harekete geçen ve nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen Fenerbahçe santrfor mevkisi için önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, daha önce temas kurduğu Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'in menajeri ile önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Atletico Madrid ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Luiz Suarez için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. 35 yaşındaki Uruguaylı yıldıza ABD kulüplerinden teklif olmasına karşın Suarez'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi Fenerbahçe'nin şansını artırıyor. Fenerbahçeli kurmayların Luis Suarez için 2+1 yıllık sözleşme sunacağı, yüksek ücretin yanında imza parası vermeye hazır olduğu da ifade ediliyor. Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid kulüplerinde üst düzey futbol oynayan Luis Suarez'in transferi gerçekleşirse Fenerbahçe ilk nokta atış transferini yapmış olacak. Luiz Suarez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 40 resmi maçta 13 gol atarken 2 de asiste imza attı.