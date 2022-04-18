Kerem Aktürkoğlu'nun Domenec Torrent'e sitemi geceye damga vurdu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu kaydetti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN DOMENECE TORRENT'E SİTEM
Karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'e sitem etti.
SARILMASINA RAĞMEN TEPKİ SÜRDÜ
Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.
KEREM MAÇ SONRASI KONUŞTU
Oyundan alındıktan sonra Domenec Torrent ile yaşadığı diyaloğa ilişkin konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi." dedi.