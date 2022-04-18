TORRENT'TEN AÇIKLAMA

Maç sonu konuya ilişkin açıklama yapan Torrent, "Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim." ifadelerini kullandı.