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    • Spor
    • 18.04.2022 23:44
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    • 18.04.2022 23:58
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    Geceye damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu'ndan Domenec Torrent'e görülmemiş hareket... "Aramız çok iyi"

    Kerem Aktürkoğlu'ndan Domenec Torrent'e sitem... Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçta bomba bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu kendisini oyundan alan Domenec Torrent'e tepki gösterdi. Ortaya çıkan görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Maç sonu konuya ilişkin açıklama yapan genç oyuncu pozisyon ile ilgili konuştuğunu belirterek, "Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yok böyle sitem

    Kerem Aktürkoğlu'nun Domenec Torrent'e sitemi geceye damga vurdu.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

    Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

    KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN DOMENECE TORRENT'E SİTEM
    Karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'e sitem etti.

    SARILMASINA RAĞMEN TEPKİ SÜRDÜ
    Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

    KEREM MAÇ SONRASI KONUŞTU
    Oyundan alındıktan sonra Domenec Torrent ile yaşadığı diyaloğa ilişkin konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi." dedi.

        TORRENT'TEN AÇIKLAMA
        Maç sonu konuya ilişkin açıklama yapan Torrent, "Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim." ifadelerini kullandı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
        Kerem Aktürkoğlu yaptığı hareket sonrası sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kerem etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı.
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