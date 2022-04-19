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    • Spor
    • 19.04.2022 11:38
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    • 19.04.2022 11:50
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    Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! James Rodriguez transferi için devreye girdiler

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Fenerbahçe, transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atmak üzere... Adı bir süredir sarı-kırmızılı ekiple anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ve transferi bitirebileceği öğrenildi.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım

    Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de, işler yolunda gidiyor. Bitime son 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indiren Kanarya, ikincilik yarışında Konyaspor'un önünde yer alıyor.

    Hoca arayışının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Kolombiya basınında flaş bir haber yer aldı.

    Fotomac.com.tr'nin haberine göre Al Rayyan'dan ayrılmayı planlayan James Rodriguez için Galatasaray'ın devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin de transfer yarışının içine girdiği yazıldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! James Rodriguez transferi için devreye girdiler
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