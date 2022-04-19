Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.04.2022 21:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 21:30
    ABONE OL

    📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR A SPOR CANLI MAÇ İZLE | ZTK TS- KS maçı şifresiz, bedava CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. Heyecanlı maçın 11'leri de az önce yayınlandı. Kupa maçını canlı, kesintisiz, HD, şifresiz, bedava izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? TS-Kayserispor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını CANLI İZLEME LİNKİ ve diğer detaylar...

    📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam yarı final heyecanı başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da final peşinde olan Trabzonspor kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Trabzonspor Kayserispor maçı ülkemizde canlı olarak izlenebilecek. İkilinin karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler canlı izleme yollarını araştırıyor. Müsabakayı canlı izlemek için haberimizin detaylarına göz atınız! Peki; TS Kayseri maçı ne zaman ve saat kaçta? TS Kayseri yarı final karşılaşması CANLI, ŞİFRESİZ nasıl izlenir?

    TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecanlı maç A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    TS - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ!

    Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Trabzonspor - Kayserispor 11'leri şöyle:

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

    HAKEM KADROSU

    Atilla Karaoğlan

    Kerem Ersoy

    İlker Takpak

    Mehmet Türkmen

    Özgür Yankaya (VAR)

    Ceyhun Sesigüzel (AVAR)

    Oğuzhan Çakır (AVAR)

    TS KAYSERİ MAÇ BİLET FİYATLARI!

    Vip Platinum Fiyat: 750,00

    Vip Gold Fiyat: 500,00

    Vip Silver Fiyat: 300,00

    Batı Fiyat: 100,00

    Doğu Fiyat: 75,00

    Fırtına Fiyat: 50,00

    Kuzey - Güney Kale Arkası Fiyat: 35,00

    Misafir Fiyat: 35,00

        TRABZONSPOR KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

        Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

        KAYSERİSPOR, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I ELEDİ

        Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
        Haberler Spor 📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR A SPOR CANLI MAÇ İZLE | ZTK TS- KS maçı şifresiz, bedava CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...
            SON DAKİKA