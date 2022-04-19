📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR A SPOR CANLI MAÇ İZLE | ZTK TS- KS maçı şifresiz, bedava CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam yarı final heyecanı başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da final peşinde olan Trabzonspor kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Trabzonspor Kayserispor maçı ülkemizde canlı olarak izlenebilecek. İkilinin karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler canlı izleme yollarını araştırıyor. Müsabakayı canlı izlemek için haberimizin detaylarına göz atınız! Peki; TS Kayseri maçı ne zaman ve saat kaçta? TS Kayseri yarı final karşılaşması CANLI, ŞİFRESİZ nasıl izlenir?
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecanlı maç A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TS - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ!
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Trabzonspor - Kayserispor 11'leri şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic
HAKEM KADROSU
Atilla Karaoğlan
Kerem Ersoy
İlker Takpak
Mehmet Türkmen
Özgür Yankaya (VAR)
Ceyhun Sesigüzel (AVAR)
Oğuzhan Çakır (AVAR)
TS KAYSERİ MAÇ BİLET FİYATLARI!
Vip Platinum Fiyat: 750,00
Vip Gold Fiyat: 500,00
Vip Silver Fiyat: 300,00
Batı Fiyat: 100,00
Doğu Fiyat: 75,00
Fırtına Fiyat: 50,00
Kuzey - Güney Kale Arkası Fiyat: 35,00
Misafir Fiyat: 35,00