Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.04.2022 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 22:15
    ABONE OL

    Liverpool - Manchester United | CANLI ANLATIM İZLE

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United, Anfield Road'da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Liverpool - Manchester United | CANLI

    İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield Road'da karşı karşıya geliyor.

    LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED | CANLI
    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Manchester United'da bebeğini kaybedeb Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yok.

    İLK 11'LER
    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Mane.

    Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelöf, Jones, Maguire, Wan Bissaka, Matic, Pogba, Bruno, Elanga, Rashford.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
    Haberler Spor Liverpool - Manchester United | CANLI ANLATIM İZLE
        SON DAKİKA