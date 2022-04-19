Liverpool - Manchester United | CANLI ANLATIM İZLE

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield Road'da karşı karşıya geliyor.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED | CANLI
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Manchester United'da bebeğini kaybedeb Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yok.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Mane.
Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelöf, Jones, Maguire, Wan Bissaka, Matic, Pogba, Bruno, Elanga, Rashford.