Son dakika: Mario Balotelli PFDK’lık oldu!

Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kural dışı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edilirken, Fenerbahçe ise Göztepe maçındaki saha olayları sebebiyle kurula sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:



"Fenerbahçe Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Göztepe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Doğan Erdoğan'ın 17.04.2022 tarihinde oynanan Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Adana Demirspor Kulübü futbolcusu Mario Barwuah Balotelli'nin 17.04.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



GZT Giresunspor Kulübü'nün 17.04.2022 tarihinde oynanan Gzt Giresunspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."