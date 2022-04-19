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    • Spor
    • 19.04.2022 14:55
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    • 19.04.2022 15:13
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı son olarak Euroleague finalini kaybetmişti.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi

    Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli kadın basketbol takımında görev yapan 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Victor Lapena'ya kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

    Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron'a 60-55 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi
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