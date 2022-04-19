Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine hedef: Mohamed Elneny

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, sezon bitmeden transfer için de önemli adımlar atmaya başladı. Sarı-Lacivertli yönetimin Fenerbahçe ile adı daha önce de anılan Arsenalli Mohamed Elneny için yeniden temasta olduğu, ancak Mısırlı futbolcunun transferinin Miguel Crespo'ya bağlı olduğu anlaşıldı.
Orta sahada 6 numara pozisyonunda görev yapan Elneny'yi takipte olan Fenerbahçe'nin takımda şu anda aynı mevkide forma giyen Miguel Crespo'yu 10 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak olduğu ve bu satışın gerçekleşmesi halinde Crespo'nun boşluğunun Elneny ile doldurulmak istendiği öğrenildi.
500 bin Euro bonservis bedeli ile aldığı Crespo'yu 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satmak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu planının gerçekleşmesi durumunda hem Portekizli orta sahadan büyük bir gelir elde edecek hem de yerine bonservis bedeli ödemeden Elneny'yi transfer ederek bir taşla iki kuş vurmuş olacak.