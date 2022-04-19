Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine hedef: Mohamed Elneny

500 bin Euro bonservis bedeli ile aldığı Crespo'yu 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satmak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu planının gerçekleşmesi durumunda hem Portekizli orta sahadan büyük bir gelir elde edecek hem de yerine bonservis bedeli ödemeden Elneny'yi transfer ederek bir taşla iki kuş vurmuş olacak.