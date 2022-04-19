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    • Spor
    • 19.04.2022 14:45
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    • 19.04.2022 14:52
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    Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine hedef: Mohamed Elneny

    Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve kalan 5 maçın tamamını kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Miguel Crespo'yu 10 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde satacağı ve yerini Arsenal ile sözleşmesi gelecek ay bitecek olan Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’nin hedefi eski Beşiktaşlı

    Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, sezon bitmeden transfer için de önemli adımlar atmaya başladı. Sarı-Lacivertli yönetimin Fenerbahçe ile adı daha önce de anılan Arsenalli Mohamed Elneny için yeniden temasta olduğu, ancak Mısırlı futbolcunun transferinin Miguel Crespo'ya bağlı olduğu anlaşıldı.

    Orta sahada 6 numara pozisyonunda görev yapan Elneny'yi takipte olan Fenerbahçe'nin takımda şu anda aynı mevkide forma giyen Miguel Crespo'yu 10 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak olduğu ve bu satışın gerçekleşmesi halinde Crespo'nun boşluğunun Elneny ile doldurulmak istendiği öğrenildi.

    500 bin Euro bonservis bedeli ile aldığı Crespo'yu 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satmak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu planının gerçekleşmesi durumunda hem Portekizli orta sahadan büyük bir gelir elde edecek hem de yerine bonservis bedeli ödemeden Elneny'yi transfer ederek bir taşla iki kuş vurmuş olacak.

        Öte yandan Fenerbahçe'nin istediği Elneny'in adı transferde Galatasaray ile de anılıyor. Ancak Sarı-Kırmızılı ekipte şu an yaşanan yönetim ve teknik direktör belirsizliği sebebiyle Cimbom'un Mısırlı oyuncu için somut adımlar atamadığı ve Fenerbahçe'nin Elneny'de favori olduğu belirtiliyor.

        29 yaşındaki Mohamed Elneny, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş ve ortaya koyduğu başarılı performansla olumlu bir iz bırakmıştı. Arsenal ise 2016 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı Elneny için eski kulübü Basel'e 12.5 milyon Euro bonservis ödemişti.
        Mısır Milli Takımı'nın bankosu olan Mohamed Elneny, ülkesinde A Milli Takım düzeyinde 91 maça çıktı. Bu maçlarda 8 kez rakip fileleri sarstı.

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