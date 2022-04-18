Özel Haber I Galatasaray taraftarı isyanda! Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?

Arda Güler ise geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 22 maçta 10 gol atıp, 7 de asist yapmıştı. Eren Aydın müthiş istatistiklerine rağmen A takım düzeyinde ne bir maçta oynayabildi, ne de bir idmanda yer alabildi. Ve bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu'ya kiralık gönderildi.