Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.04.2022 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2022 12:17
    ABONE OL

    Özel Haber I Galatasaray taraftarı isyanda! Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?

    Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler son dönemde gösterdiği performansla Türk futbolunun gündemine oturdu. Arda Güler'in performansı sonrası Galatasaray'da 2. Lig ekibi Niğde Anadolu’ya kiralanan Eren Aydın’ın neden takımda süre almadığı tartışılmaya başlandı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Eren Aydın’ın Arda Güler’den farkı ne?

    19 yaşındaki Eren'in istatistiklerine bakıldığında Sarı-Kırmızılı taraftarların pek de haksız olmadığı gözler önüne seriliyor. Forvet bölgesinde oynayan genç yıldız geçtiğimiz sezon Arda Güler'in de Fenerbahçe formasıyla boy gösterdiği U19 Ligi'nde 22 maçta 23 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergilemiş ve en değerli oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

    Arda Güler ise geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 22 maçta 10 gol atıp, 7 de asist yapmıştı. Eren Aydın müthiş istatistiklerine rağmen A takım düzeyinde ne bir maçta oynayabildi, ne de bir idmanda yer alabildi. Ve bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu'ya kiralık gönderildi.


    Gollerine 2. Lig Kırmızı Grup'da da devam eden 19 yaşındaki Eren 12 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda, "Devre arasında Eren'i A takım kadrosuna alacağımıza 36 yaşındaki Gomis'e yatırım yaptık" ifadesini kullarak tepkilerini dile getiriyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ünlü yapımcıyı şaşırtan gerçek!
    Haberler Spor Özel Haber I Galatasaray taraftarı isyanda! Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?
        SON DAKİKA