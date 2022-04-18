Kasımpaşa'nın devre arasında Belçika ekibi Standart Liege'den transfer ettiği Kongolu forvet, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 gol ve 3 asistlik müthiş bir performansa imza attı. Dün Adana Demirspor karşısında 2 kez ağları havalandıran ve 1 de asist yapmayı başaran 22 yaşındaki Muleka ligin en fazla dikkat çeken forvetlerinden birisi oldu.
Jackson Muleka bu performansıyla, yeni sezonda forvet transferi yapmayı planlayan 4 büyüklerin radarına girmeyi de başardı. Kasımpaşa'nın Standart Liege ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu rakamın da 3 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.
Lacivert-Beyazlı kulübün yıldız futbolcu konusunda atacağı adıma göre 4 büyüklerin transfer için devreye girebileceği belirtiliyor. Transfermarkt'a göre Muleka'nın şu anki piyasa değeri 3,8 milyon Euro.