Kasımpaşa'nın devre arasında Belçika ekibi Standart Liege'den transfer ettiği Kongolu forvet, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 gol ve 3 asistlik müthiş bir performansa imza attı. Dün Adana Demirspor karşısında 2 kez ağları havalandıran ve 1 de asist yapmayı başaran 22 yaşındaki Muleka ligin en fazla dikkat çeken forvetlerinden birisi oldu.