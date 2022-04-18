Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz forma yüzü göremiyor



Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor.



Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Stuttgart'ın Bundesliga'da puan mücadelesi verdiği son 10 karşılaşmanın 9'unu kulübeden izleyen, 1'inde ise kadroya alınmayan Ömer Faruk Beyaz'ın durumu Alman basınında da tartışma yaratmış durumda.