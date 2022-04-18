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    • Spor
    • 18.04.2022 12:03
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    • 18.04.2022 12:03
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    Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz forma yüzü göremiyor

    Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası yurt dışından aldığı ilk teklif sonrası Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, bedelsiz olarak gittiği Stuttgart’ta tam anlamıyla kabus yaşıyor. Takımın 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo’nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk’a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kaçarak gitti forma yüzü göremiyor

    Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.



    ALMANYA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
    Başkan Ali Koç'un bizzat sözleşme uzatmak için devreye girmesine rağmen yapılan teklifi kabul etmeyen ve bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı.


    Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor.

    Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Stuttgart'ın Bundesliga'da puan mücadelesi verdiği son 10 karşılaşmanın 9'unu kulübeden izleyen, 1'inde ise kadroya alınmayan Ömer Faruk Beyaz'ın durumu Alman basınında da tartışma yaratmış durumda.


        Takımın 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor.



        TAKIM KÜME DÜŞERSE AYRILABİLİR
        Sezon başında Stuttgart'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun takımının küme düşmesi durumunda ayrılık kararı alabileceğe de gelen bilgiler arasında.

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