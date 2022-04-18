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    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üyeleriyle birlikte istifa etti! Görev yerine Sabri Çelik'in gelmesi bekleniyor

    TFF, 12 hakemin görevine son vermesi ile gündeme gelen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu açıkladı. Gündoğdu’nun yenrie ise Sabri Çelik’in gelmesi bekleniyor.

    MHK görevi bıraktı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri istifasını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi. Ayrıca MHK'nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. Gündoğdu yönetimindeki MHK, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi isimlerin bulunduğu 12 hakemin sözleşmesini önce feshetmiş, ardından ise bu hakemler ile ilgili karar Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu. Tahkim'in 12 hakemle ilgili vermiş olduğu geri dönüş kararına rağmen MHK tarafından bu hakemlere görev verilmemişti. Mevcut MHK'nin görevini bırakmasının ardından ise bu hakemlerin geleceği merak konusu haline geldi.



    İLK ADAY SABRİ ÇELİK
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası bu görev için adı geçen ilk isim Sabri Çelik oldu. Çelik, daha önce 2 dönem MHK Başkanlığı yapmıştı.

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    Haberler Spor MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üyeleriyle birlikte istifa etti! Görev yerine Sabri Çelik'in gelmesi bekleniyor
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