MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üyeleriyle birlikte istifa etti! Görev yerine Sabri Çelik'in gelmesi bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri istifasını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi. Ayrıca MHK'nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. Gündoğdu yönetimindeki MHK, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi isimlerin bulunduğu 12 hakemin sözleşmesini önce feshetmiş, ardından ise bu hakemler ile ilgili karar Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu. Tahkim'in 12 hakemle ilgili vermiş olduğu geri dönüş kararına rağmen MHK tarafından bu hakemlere görev verilmemişti. Mevcut MHK'nin görevini bırakmasının ardından ise bu hakemlerin geleceği merak konusu haline geldi.