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    • Spor
    • 18.04.2022 10:47
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    • 18.04.2022 10:54
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Trabzonspor-Kayserispor ve Alanyaspor-Sivasspor maçları A Spor'da

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı A Spor’da yaşanıyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk ederken 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yarı final heyecanı A Spor’da!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

    Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

    En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor. Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

        Spor Toto Süper Lig'de, şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

        Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, Son 16 Turu'nda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını Çeyrek Final'e yazdırırken, bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenerek Yarı Final'e yükseldi.

        Trabzonspor, çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılarak Kayseri'ye avantajlı skorla gitmeyi planlıyor.



        En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

        SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR
        Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık fark bulunan Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

        Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.
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            Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Trabzonspor-Kayserispor ve Alanyaspor-Sivasspor maçları A Spor'da
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