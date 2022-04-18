Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Trabzonspor-Kayserispor ve Alanyaspor-Sivasspor maçları A Spor'da

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık fark bulunan Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.



Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.