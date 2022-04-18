Arda Güler’i Barcelona Diego Rossi’yi Orlando scoutları izledi! Transfer sürprizi...

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran Arda Güler bu sezon Süper Lig'de 224 dakika görev almasına rağmen 3 gol ve 2 asist üretti.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Arda için Fenerbahçe Yönetimi gelecek yıl 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli belirledi. Genç yıldızın Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.