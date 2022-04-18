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    • Spor
    • 18.04.2022 11:00
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    • 18.04.2022 11:12
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    Arda Güler’i Barcelona Diego Rossi’yi Orlando scoutları izledi! Transfer sürprizi...

    Fenerbahçe’nin iki yıldız oyuncusunun Göztepe maçında mercek altına alındığı ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’i Barcelona, Diego Rossi’yi ise Orlando scoutlarının izlediği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Transfer sürprizi... Devler peşlerinde

    Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin iki yıldız oyuncusunun Göztepe maçında mercek altına alındığı ortaya çıktı.

    Son dönemde ortaya koyduğu performansla herkesin sevgilisi olan genç yıldız için Avrupa'nın dev kulübünün takipte olduğu öğrenildi.

    Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler ve Diego Rossi için Göztepe maçında iki kulübün scoutlarının tribünde olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i Barcelona, Diego Rossi'yi ise Orlando scoutlarının izlediği öğrenildi.

    Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran Arda Güler bu sezon Süper Lig'de 224 dakika görev almasına rağmen 3 gol ve 2 asist üretti.

    Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Arda için Fenerbahçe Yönetimi gelecek yıl 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli belirledi. Genç yıldızın Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

        Sarı Kanarya'nın geçtiğimiz günlerde bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi ise bu sezon 26 Süper Lig maçında 4 gol ve 8 asistle mücadele ediyor.

        Sarı-Lacivertliler, güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan yıldız oyuncudan önemli bir transfer geliri bekliyor.
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