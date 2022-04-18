⚽Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📻Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? GS Malatyaspor muhtemel 11'ler...

⚽Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📻Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? GS Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Süper Lig'in 33. haftasında birbirinden önemli mücadeleleri takip eden spor severlerin karşılaşmaya dair merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
GS YENİ MALATYA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed
Yeni Malatya: Ertaç, Kenan, Campi, Awuku, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Dicko, Donsah, Mustafa, Tetteh
LİGDE 10. RANDEVU
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi.
Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.