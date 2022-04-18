⚽Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📻Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? GS Malatyaspor muhtemel 11'ler...

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon evinde 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Cimbom 24 gol kaydederken, kalesinde 18 gole engel olmadı. Aslan evindeki son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Son 3 müsabakada da yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 5 mücadelede 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başarırken, Konyaspor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe'ye kaybetti.