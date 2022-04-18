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    • Spor
    • 18.04.2022 17:15
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    • 18.04.2022 17:27
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    ⚽Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📻Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? GS Malatyaspor muhtemel 11'ler...

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşanacak ve futbol severler Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sarı kanaryalara yenilen sarı kırmızılıların bu hafta nasıl bir performans sergileyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? İnternet üzerinden takip etmek isteyenler maça dair tüm detayları haberimizde bulabilir. İşte Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri...

    takvim.com.tr
    ⚽Galatasaray Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    ⚽Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📻Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? GS Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Süper Lig'in 33. haftasında birbirinden önemli mücadeleleri takip eden spor severlerin karşılaşmaya dair merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

    GS YENİ MALATYA MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed

    Yeni Malatya: Ertaç, Kenan, Campi, Awuku, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Dicko, Donsah, Mustafa, Tetteh

    LİGDE 10. RANDEVU

    Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi.

    Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

        İÇ SAHA KARNESİ

        Galatasaray Süper Lig'de bu sezon evinde 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Cimbom 24 gol kaydederken, kalesinde 18 gole engel olmadı. Aslan evindeki son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Son 3 müsabakada da yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

        SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET

        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 5 mücadelede 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başarırken, Konyaspor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe'ye kaybetti.

        3 FUTBOLCU SINIRDA

        Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç, Malatya ekibi karşısında sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada deplasmanda oynanacak olan Altay müsabakasında görev alamayacak.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

        MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesini hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
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        Haberler Spor ⚽Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📻Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? GS Malatyaspor muhtemel 11'ler...
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